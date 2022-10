Comunidade Política Europeia. Um "anel de amigos" da UE com pouca margem para "real politik"

A capital da Chéquia foi a escolhida para inaugurar, esta quinta-feira, a recém-formada Comunidade Política Europeia (CPE). O grupo integra os 27 Estados-membros da UE e outros 17 Estados próximos e a primeira reunião decorreu hoje, no Castelo de Praga, dedicada à segurança e paz no continente europeu no contexto da guerra na Ucrânia.

Com uma intervenção, por videoconferência, do Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, a reunião juntou 44 chefes de Estado e de Governo da Europa, sublinhando o isolamento da Rússia na comunidade internacional desde que invadiu a Ucrânia no final de fevereiro.



A reunião antecede um Conselho europeu informal dos chefes de Estado e de Governo da União Europeia (UE), marcado para amanhã, no qual os 27 irão debater mais apoio financeiro e militar a Kiev, mas sobretudo uma resposta à escalada dos preços da energia.



O que é a Comunidade Política Europeia?

Para começar, Henrique Burnay, professor de Políticas Públicas Europeias do Instituto de Estudos Políticos da Universidade Católica Portuguesa, destaca que a criação desta comunidade é uma ideia antiga -- remonta ao início dos anos 2000, quando era Romano Prodi o presidente da Comissão Europeia.

Já naquela época se identificava a necessidade dw a União Europeia “ter à sua volta um anel de amigos”, indica o especialista.

“Era a teoria de uns países que não fazem parte da União Europeia, mas com quem devemos ter uma relação de proximidade e que não são necessariamente candidatos à adesão, mas são nossos vizinhos”, explica.