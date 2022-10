Brasil. Arcebispo de São Paulo critica instrumentalização do aborto na campanha eleitoral

Aquilo que se sente e aquilo que é dito hoje em dia é que, por exemplo, outras igrejas, como as igrejas evangélicas, assumem um poder, assumem alguma influência na vida social e na vida política brasileira. Como é que olha para este fenómeno aqui no Brasil?

Vamos distinguir agora um conceito de igreja clerical e um de igreja povo de Deus. Então nós, clero, bispos, não estamos em partidos nem defendemos posições ideológicas abertamente em campanha. Não é da nossa posição enquanto clero católico. Porém, a Igreja povo, o povo católico é livre de ter as suas posições, de ter também as suas escolhas e isso não podemos controlar.

Isso, enfim, pertence à autonomia do povo de Deus. Os leigos têm as suas convicções e naturalmente estão em posições muitas vezes antagónicas na maneira de ver, de resolver as coisas. É importante que se acentue, mesmo que as posições sejam antagónicas, mas que elas estejam em função da vida do povo, não em função simplesmente de afirmação de ideologia e de busca do poder e de afirmação do poder de rejeição da parte contrária.

Mas quem está envolvido na vida política, dos nossos católicos, do povo católico, que ponha a sua força em função de resolver as questões do povo brasileiro. Não temos a mesma posição das igrejas, não temos uma igreja evangélica, temos talvez milhares de igrejas evangélicas. É um erro pensar que temos uma igreja evangélica. Temos centenas, talvez milhares, de igrejas, de grupos evangélicos, autónomos.

Não existe um bloco único, portanto, ali também existe uma variedade de posições, desde os que também como nós, têm essa posição, onde os pastores, as lideranças, digamos assim, o clero evangélico não se envolve diretamente. Até as posições, e essa está bastante evidente, onde as lideranças desses grupos evangélicos se envolvem diretamente. Pastores ou sindicatos, apóstolos ou missionários ou bispos se envolvem diretamente com suas comunidades, digamos assim, na campanha partidária e na opção partidária na campanha eleitoral, na posição assumida, inclusive, de buscar o voto e o poder, se candidatando se para poder participar do poder.

E, nesse quadro, muitas análises feitas no exterior adiantam que a Igreja Católica estará a perder terreno no Brasil. Isso confirma- se? Corresponde à realidade?

Olha, as essas análises precisam ser feitas de maneira correta, porque, em geral, por exemplo, a partir do resultado das eleições, onde os grupos evangélicos se colocaram muito em evidência, dizer que a Igreja Católica está perdendo terreno, isto não equivale à verdade. A Igreja Católica nunca se colocou em evidência na questão partidária, em candidatar-se para cargos políticos.

Não é do nosso feitio e não foi nunca. Não tem nada a perder. É uma avaliação equivocada. Agora, a questão é o seguinte: não foram só os evangélicos que elegeram o que está aqui. Foram também os católicos que elegeram o que está aqui. Portanto, não se pode atribuir o resultado das eleições aos evangélicos. Os evangélicos não dariam a Bolsonaro ou aos bolsonaristas 43% dos votos do povo brasileiro. Os evangélicos não têm todos esses votos. Grande parte dos votos dados a Bolsonaro, a maioria, é do povo católico. Então, analisar por este perfil, mais católicos ou menos católicos, por causa do resultado das eleições, é equivocado.

Mas há ou não um número de crescente de católicos no Brasil?

Nós estamos, agora, no momento de censo, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) estaria, a partir deste ano, promovendo o recenseamento, o que a cada dez anos deve acontecer. Demorou um pouco por causa da pandemia, mas neste ano iniciou. Portanto, vamos ver o resultado do recenseamento. Pode até ter havido uma queda, talvez no percentual de católicos na população brasileira. Porém, isto não está a priori, confirmado. Por outro lado, o que mais cresce no Brasil não são os evangélicos, são os ateus e os indiferentes. Esta é a questão.

Nesse ponto, perante um país que tem grandes desigualdades e grandes contrastes, tem uma franja social com grandes dificuldades, qual o papel da Igreja Católica? Quais são os eixos, as tarefas da Igreja Católica? O que é que está a desenvolver para chegar a essa franja social que ainda tem grandes dificuldades?

Aquilo que fizemos e continuamos a fazer. Quem está com o povo pobre somos nós. Nós estamos com o povo pobre, nas nossas paróquias, na periferia todos têm trabalho social, tem obras sociais. Os padres moram com os pobres. O seu trabalho está lá, diretamente, com os pobres. Nós continuamos a fazer isto. Agora, a questão de buscar uma religião ou outra religião não depende de isso.

É uma questão cultural, é um movimento cultural que hoje justamente afirma a liberdade, a autonomia pessoal e uma afirmação subjetiva, pessoal, muito grande que está aí, que envolve o mundo dos pobres também. Os pobres vêm as nossas obras sociais e depois procuram os evangélicos para as suas funções religiosas. Então, não é porque nós não estamos com os pobres. Nós estamos com os pobres, mas eles fazem suas escolhas religiosas de maneira livre e nós não podemos impor naturalmente.