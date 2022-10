Lula será um 'mal menor' para os imigrantes brasileiros?

"Votar para quê? Para descobrir quem é o melhor ladrão?"

Mas há quem nem sequer vá votar - ou pelo menos deixa essa hipótese nas mãos do destino. Luís, de 24 anos, está em Portugal há seis meses e admite nunca ter votado na vida.

"Votar para quê? Para descobrir quem é o melhor ladrão?", exalta Luís.

Ainda assim, deposita maior confiança em Lula, que apesar de "ser ladrão", ainda vai "roubando para a gente", brinca. Quanto ao atual presidente, não restam dúvidas: "Bolsonaro não, jovem. Bolsonaro nega até comida".

Algo desligado da política do seu país, Luís apenas espera que futuros líderes brasileiros prestem maior atenção à pobreza. "A minha expectativa é só que o povo das favelas continue a sorrir, [que haja] menos preconceito, menos pobreza, direito à igualdade e que o governo nos ajude mais, [com] mais projetos para as favelas, para os ‘muleques’, porque o futuro são as crianças."

Haverá risco de fraude eleitoral?

Pamela Gonçalves admite que, na sua opinião, as últimas eleições foram, no mínimo, dúbias: "Não sei se usaram as urnas eletrónicas de forma correta, se houve alguma fraude... Eu acho que houve".

No entanto, está "muito convicta e com esperança" que desta vez seja diferente, especialmente "já no primeiro turno, para que a gente não fique ainda mais com o coração nas mãos".

Já Nathan acredita que, caso perca, Bolsonaro vai recorrer. "Vai procurar fazer alguma coisa para anular as eleições, tal como eu acho que as eleições de há uns anos atrás também, para mim, foram forjadas, porque havia candidatos muito mais favoritos do que ele".

De qualquer das formas, o jovem de 21 anos apenas espera que o presidente não seja reeleito: "Tudo o que Brasil precisa é alguém que não seja o Bolsonaro".