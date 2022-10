Brasil. No país dos contrastes, até o otimismo é desigual

Continuando na cidade que gosta de se mostrar, dos edifícios imponentes, entre os empresários a expetativa quanto ao futuro é quase ilimitada. O momento é favorável, o que motiva elogios à política de Bolsonaro, nas palavras de Ricardo, um empresário de São Paulo: "Depender do que acontecer com Bolsonaro, não é aquele Presidente, mas a sua equipa acaba por cumprir o dever, seria bem mais interessante o Bolsonaro ficar. Com essa equipa que passou pela pandemia. Logicamente. não deve ter sido uma bela experiência, mas mesmo assim a situação retomou e se manteve".

Também Lana, outra empresária, encara com otimismo o futuro que diz estar a ser construído no presente: "Sou uma empresária bem otimista em relação à economia. Depois da última onda da Covid-19, o Governo federal tem ajudado bastante os empresários. Temos estado bastante felizes com o resultado das coisas e estamos otimistas em relação aos próximos anos. O Brasil é uma potência, acreditamos que as coisas acontecem aqui, em que se tem trabalho bem feito e honesto".

São palavras de outro mundo. Quem vem da favela, diz sentir na pele a indiferença. "Eles", assim dizem, - "eles" porque há sempre uma divisão - não vêem.

"A maioria não vê. Não sente. A maioria não vê o que os pobre passam", acredita Kate.