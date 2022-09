"Lula fez uma revolução sem dar tiros, tirou 40 milhões da miséria"

Mas o Lula é a vítima nesta história?

Eu apanho dois períodos em que ele é vítima, o período das greves e agora a prisão por 580 dias, que se comprovou ilegal. Nesses dois blocos está o retrato de uma vítima de dois regimes diferentes. A foto do Lula enfrentando a ditadura militar e depois a foto do Lula enfrentando outro tipo de golpe, que se deu inclusive na América Latina inteira, derrubaram o presidente nas Honduras, no Uruguai.

São golpes muito peculiares porque não prendem as pessoas nas ruas, não prendem "arbitrariamente". Para um estrangeiro fica difícil explicar que houve um golpe aqui, sem que o Presidente tivesse sido derrubado a poder de carabina, a poder de bacamarte.

Eu vou ter oportunidade de fazer um retrato fiel do que foram os dois governos de Lula, a detenção e as razões que moveram, tanto o juiz Moro como o Ministério Público, porque eles próprios reconheceram no fim que só queriam tirar Lula da disputa e colocar o Bolsonaro.

Descreve Lula da Silva como um fenómeno, um analfabeto que chega à Presidência, mas é com a prisão de Lula que inicia o livro e é ela que acaba por marcar toda a história?

Senti-me quase que obrigado, como profissional, a utilizar, neste volume, sobretudo os detalhes da detenção. O momento em que a polícia chegou para o levar arrastou-se para dois dias de discussão, sobre se deveria resistir, entregar-se ou pedir asilo a Portugal, à Argentina, a um país amigo. Eu estava lá dentro, a assistir a essa discussão, e achei que tinha obrigação de contar esses detalhes ao leitor, que só acompanhou por uma imprensa absolutamente controlada por cinco famílias.

No final do livro há um apêndice, com a barbaridade que os meios de comunicação fizeram contra ele. Nunca tinha visto nada assim, um cerco, um assédio, um acosso de toda a grande imprensa sem exceção, eu fui repórter a vida inteira. No canal da TV Globo, o maior do Brasil, o telejornal da Globo das 8 da noite chega a atingir 100 milhões de pessoas, e os outros 100 milhões são distribuídos por mais quatro famílias. É um negócio tão escandaloso que decidi que não podia simplesmente fazer isso pela minha boca ou pela boca do Lula, que vai ser sempre suspeito.

Contratámos uma instituição académica independente, do Rio de Janeiro, que não tem nada a ver com partidos políticos, mas que acompanha os meios de comunicação em geral. Pedimos uma radiografia de como o Lula foi tratado no período em que começa a “Lava Jato” até ao dia em que um “hacker” desenterra tudo isso, que é o momento em que desaba o castelo que vinha sendo montado. Para quê? Para impedir, de novo, a eleição de Lula.

Uma das curiosidades das biografias é este olhar privilegiado do autor e a proximidade ao sujeito e objeto da escrita, que permite surpreender o leitor. Acha que conseguiu isso?

Sim! Claro que pode parecer uma coisa cabotina, falar isso do meu próprio livro, mas há não só revelações novas a respeito dele, como há revelações do período da ditadura militar.

Por exemplo, descobri uma coisa que me deixou espantado. Que o serviço secreto da Marinha estava interceptando as cartas pessoais do cardeal Paulo Arns, copiava e mandava para o destino, sobretudo quando ele estava apoiando as greves. Consegui descobrir que, numa determinada madrugada, o Presidente da República, via general Golbery, chefe da Casa Civil, manda um misterioso senhor à prisão às 3h00 da manhã para ouvir o Lula e o Lula achou que era tortura, fica apavorado! Não. O sujeito queria saber quais eram os planos políticos do Lula.

São passagens para, sobretudo os brasileiros mais jovens, conhecerem o que é o que foi exatamente o Brasil da ditadura militar e o que era para um sujeito que não era um criminoso, era um trabalhador que queria uma vida melhor.

A campanha tem sido rodeada de incidentes, alguns violentos e até mortes, e muita polémica. Acompanha de perto o candidato Lula da Silva, como está a assistir a este processo eleitoral?

Muito preocupado, claro. Mas vou ficando mais otimista com as últimas sondagens, que já asseguram a vitória de Lula no primeiro turno [volta]. Tenho um feeling, a convicção, de que ele ganha no primeiro turno, apostei inclusive a minha barba, com o meu barbeiro!

Há quantos anos é que tem barba?

Desde que começou a nascer! Só tirei uma vez, para sair de Cuba, clandestinamente, e não fui fazer curso de guerrilha, fui fazer reportagem! Tirei a barba para mudar o passaporte. Mas essa barba, que já tem 60 anos, não vai ser cortada!

Fala com Lula, ele acredita numa vitória rápida?

A última vez que falei com o Lula ele estava muito animado, os comícios dele têm sido uma coisa que tinha desaparecido um pouco da política brasileira, os atos públicos. Era tudo internet, tudo digital, as “fake news”, Twitter, Facebook, isso e aquilo. Agora as pessoas estão na rua de novo! São centenas de milhares em Belo Horizonte, Belém do Pará, Manaus, Rio de Janeiro, São Paulo.

Eu não posso nem pensar na vitória de Bolsonaro [bate na madeira], se por acaso vier a ganhar vou para Portugal, vou procurar emprego aí!

Continua sem saber a opinião de Lula sobre a biografia?

Sim. Ele não deu opinião. Ele não abriu o bico. E tem quase um ano que o livro foi lançado.

Mas perguntou?

Eu perguntei. Assim como perguntei sempre que dizia coisas que pareciam muito fortes. Lembrava que estava ali para escrever um livro. Já viu o que acabou de falar, Presidente? Algumas passaram.

Por exemplo, no voo para Havana, para o funeral do Presidente Fidel Castro, muitos meses antes de ser detido, perguntei-lhe se aceitaria uma prisão domiciliária com pulseira eletrónica. Ele reagiu de forma tão violenta que temi que fosse ter um enfarte. Disse que podia escrever no livro, mas não dava para reproduzir o palavrão: " O Sr. Sérgio Moro vai colocar a pulseira na mãe dele, na minha canela não põe. Se puser, eu arranco. Só saio dessa prisão pela porta da frente". Não disse assim, foi mais feio.

Quando sai a última parte da biografia?

Eu continuo acompanhando, sobretudo para fazer "flashbacks”. Há várias peças do quebra-cabeça que não se encaixam. Pretendo continuar a acompanhá-lo até à eleição, talvez mais algumas semanas depois de eleito - você vê a segurança com que estou a falar, e não sou do PT!

Na verdade, hoje já quase teria condições de terminar o segundo volume, mas prefiro esperar um pouco mais.

Não posso terminar sem lhe perguntar, a propósito do resultado eleitoral. Já defendeu que não basta uma vitória a Lula, "precisa de uma maioria, porque o Congresso Nacional é uma bolsa de valores". Sem essa maioria confortável, será muito difícil para Lula governar?

Vai ser difícil, mas talvez seja menos difícil do que foi, por exemplo, com a Dilma, por formação. A Dilma é uma pessoa mais dura, mais seca. O Lula é quase como um brasileiro típico. Ele gosta de conversar com você, pegando na sua mão, de fazer agrado. Ele é afável com todo mundo.