Eleições em Itália. Sondagens, alianças e Giorgia Meloni, uma provável primeira-ministra inspirada em Mussolini

Na contagem decrescente para as eleições gerais em Itália, do próximo domingo, as previsões apontam para um desfecho inédito na história do país: pela primeira vez uma mulher pode liderar o Governo.

No entanto, uma eventual vitória de Giorgia Meloni poderá também significar o regresso da extrema-direita à liderança do executivo italiano desde a queda de Benito Mussolini, no final da II Guerra Mundial. "Il Duce" é uma inspiração e "um bom político" para a líder dos Irmãos de Itália.

Mas afinal, como é que a Itália chegou até aqui? Com uma pitada de traição política, alianças à direita e a ascensão meteórica da romana Giorgia Meloni.

Do 'renascimento' italiano à queda prematura de Draghi

A renúncia de Giuseppe Conte do cargo de primeiro-ministro, no início do ano passado, levou a que Sergio Mattarella, Presidente da República italiana, procurasse uma solução imediata, face à crise motivada pela pandemia da Covid-19.

Foi desse modo que, em fevereiro de 2021, Mario Draghi, presidente do Banco Central Europeu entre 2011 e 2019, foi convidado a formar um Governo de união nacional. O executivo formado por Draghi viria a contar com elementos de partidos de todo o espectro partidário, da direita à esquerda.

Perante os membros do Senado e do Parlamento italianos, a equipa montada por Mario Draghi viria a ser aprovada com uma grande maioria, à exceção dos votos contra do Irmãos de Itália (FdI), partido de extrema-direita liderado por Giorgia Meloni.

Durante ano e meio, o novo Governo viria a gozar de relativa estabilidade. Aliás, a sua resposta à crise da Covid-19 foi louvada internacionalmente, ao ponto de ser um dos fatores de peso para que a Itália fosse escolhida como o "País do Ano de 2021" pela publicação "The Economist".