Marcelo em Londres: “Todos os grandes problemas do mundo foram ali tratados”

Num mesmo espaço, todos os problemas do mundo. No palácio de Buckingham, este domingo à tarde, Marcelo Rebelo de Sousa revelou que os líderes mundiais se manifestaram preocupados com a crise económica e financeira. A receção oferecida pelo Rei Carlos III foi um momento único, que nem nas Nações Unidas acontece porque os líderes “chegam, falam e vão embora”.

“Não se imagina o número de questões que ao longo de duas horas e meia acabam por ser tratadas pelos chefes de Estado e de Governo”, contou o Presidente da República aos jornalistas, na residência da embaixada de Portugal em Londres. “Não vos escondo que esteve presente [nas conversas] dos que se encontraram hoje: a situação económica financeira social à escala do mundo.”

“Há uma guerra que está para durar, estava lá a primeira-dama de um país que foi invadido [Ucrânia], estão países vizinhos, chefes de Estado, estavam países que são candidatos à adesão à NATO. Só para dar um exemplo”, revelou.

Antes, o Presidente da República passou no velório de Isabel II, em Westminster Hall, um momento em que levou consigo “os pêsames e a dor com que Portugal acompanhou este momento”, que para o Presidente foi “único e inesquecível”, e em que reviu o filme da História e da sua história pessoal com a rainha.