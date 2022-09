Impostos, ursos Paddington e uma marca que vende. Para que serve uma família real?

A brasileira traz na mão um saco de de “souvenirs” à saída de uma das lojas onde o urso Paddington convive com a Rainha. Só em Inglaterra se poderia dar o caso de as autoridades terem de pedir aos populares que homenageiam a Rainha para não deixar mais destes castanhos e irresistíveis ursos (e sandes de marmelada) entre os tributos deixados à Rainha.

Lá dentro, o assistente do gerente acaba uma entrevista a um canal de televisão. E depois diz-nos que muitos ingleses estão a comprar, não só turistas. E o que vende é a imagem da Rainha.

Nos escaparates ainda sobram lembranças de Diana com os filhos, mas os “souvenirs” com Carlos III ainda não chegaram. “Estamos à espera.” Ismael acha que vão vender-se muito bem, até porque há quem já tenha perguntado por canecas com a imagem do novo Rei.