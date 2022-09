"Podes ser preso só por segurar um cartaz" ou como a monarquia é a essência do que é ser britânico

Uma mulher foi filmada a ser afastada pela polícia quando ostentava um cartaz com os dizeres "Not my King" (Não é o meu Rei). Em Oxford, um homem foi acusado de “ofensa à ordem pública” por ter gritado “Quem o elegeu?” também durante a proclamação. E um advogado britânico ostentou folhas de papel em branco e disse, aos jornalistas, ter confirmado com a polícia que seria detido se nelas escrevesse alguma ideia anti-monárquica.

O humorista britânico John Oliver foi censurado pela cadeia de televisão Sky, que transmite para o Reino Unido o programa satírico “Last Week Tonight”, da norte-americana HBO. John Oliver tentou brincar com a morte da Rainha Isabel II, mas a Sky editou o programa e essa parte não foi vista em terras de Sua Majestade.

Perguntámos a alguns polícias que circulam na zona de Westminster se têm indicações para deter manifestantes ou o que fariam se vissem uma situação destas. Dizem que não há uma regra clara, que falariam sempre com o superior, mas acabam por admitir que, de forma cortês, pediriam ao manifestante para se retirar.

No Reino Unido, o "Human Rights Act" garante a liberdade de expressão desde 1998, mas outras leis, como o “Order Act”, permitem que a polícia detenha indivíduos que provoquem alarme, assédio ou situações de perigo.

O debate pareceu reemergir, mas estes episódios contrastam com o sentimento geral de união e respeito pela figura da rainha e as cerimónias têm tido uma tal adesão que o tema saiu também do radar público tão depressa quanto entrou.