Caixão de Isabel II chega à Catedral de Edimburgo. Homem detido por insultar príncipe André

Após a chegada à catedral, anunciada com o toque de trombetas, o caixão coberto com o estandarte real escocês foi depositado numa plataforma com a Coroa da Escócia no topo.

Segue-se uma missa, cujo programa inclui peças musicais de Bach, Purcell e do compositor contemporâneo escocês James MacMillan, e a primeira-ministra escocesa, Nicola Sturgeon, fará a primeira leitura de textos bíblicos.