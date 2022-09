Rei Carlos III. O ambientalista rebelde que casou com Diana, apesar de amar Camila

O rebelde que fala com as plantas

Não foi só a vida pessoal do novo rei que produziu muitas manchetes. As opiniões controversas e desinibidas do monarca também atraíram a imprensa, com quem tinha um relacionamento negativo.

As "malditas pessoas" dos média registaram as visões ambientalistas que durante décadas não eram levadas a sério pelos grandes líderes políticos, mas também gozaram com o hábito que o então príncipe tinha para "falar com plantas", enquanto praticava jardinagem.

Em entrevistas, Carlos III sempre recusou restringir os seus pensamentos, apesar do Reino Unido ter uma tradição não oficial de que a família real não se deve intrometer na política. Por isso, foi sempre visto como "um rebelde desbocado" por analistas.

A mãe, rainha Isabel II, foi sempre notoriamente neutra em questões políticas, com o antigo primeiro-ministro Tony Blair a admitir que "não fazia ideia" das visões ideológicas da monarca, mesmo tendo liderado o Governo durante dez anos.

No entanto, os seus apoiantes realçam que o tempo acabou por dar razão ao novo rei, na emergência climática. A sua preocupação pelos mais pobres refletiu-se na criação de uma instituição de caridade, "O Fundo do Príncipe", durante um período marcado por revoltas populares e um nível elevado de desemprego, nos anos 70. A instituição já ajudou mais de um milhão de pessoas.

Há também quem destaque a diligência interminável a cumprir as suas funções e a tratar de burocracia, tendo sido sempre um príncipe com vontade de trabalhar.