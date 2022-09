🔴 Carlos III. "Dedico o que resta da minha vida a esta função"

Carlos III já foi formalmente proclamado rei do Reino Unido, este sábado. O anúncio foi feito no Palácio de St. James, em Londres.

Acompanhe em direto aqui.

O momento solene está marcado para as 11h00 mas, antes disso, o público pode ver, pela primeira vez, parte da cerimónia no interior do Palácio, que se iniciou às 10h00.

No seu discurso de juramento solene, Carlos III começou por dizer que sabe que todo o Reino Unido - e até talvez o Mundo - compreende a "perda irreparável" que sofreu com a morte da mãe, Isabel II, que foi um "exemplo de amor eterno e serviço altruísta" ao país. Carlos III garantiu dedicar "o resto da minha vida" a esta tarefa.

"O reinado da minha mãe não teve paralelo na sua duração, na sua dedicação e na sua devoção. Enquanto choramos a sua morte, agradecemos a sua vida de fé".

"Tenho noção plena desta grande herança e das obrigações e responsabilidades de soberania que me foram agora passadas. Ao tomar estas responsabilidades como minhas, almejo por seguir o exemplo inspirador que me precede", declara Carlos III, exaltando a sua vontade de "procurar a paz, harmonia e prosperidade" para o seu reino, a Commonwealth e restantes "territórios espalhados pelo mundo".