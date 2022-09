Morreu Isabel II, a Rainha da força tranquila que marcou uma era

Quando Elizabeth Alexandra Mary nasceu, em 1926, dir-se-ia que estava destinada a ser uma figura secundária na vida social do Reino Unido, sobrinha do Rei Eduardo VIII, alvo de uma curiosidade popular que diminuiria na medida em que ela se tornava mais velha e a família nuclear do tio, a verdadeira Família Real, crescia.

Mas o destino não estava a contar com a influência da americana Wallis Simpson, que tomou de assalto o coração de Eduardo VIII, ao ponto de ele preferir abdicar do trono a ter de a abandonar. Uma crise institucional mais tarde o seu pai era o Rei Jorge VI e Isabel era a herdeira de um império de centenas de milhões de pessoas, onde o sol nunca se punha.

Tinha 25 anos apenas, uma jovem esposa e mãe, quando o seu pai morreu. O facto obrigou-a a interromper mais cedo uma viagem ao Quénia. Foi em solo queniano, na altura uma colónia britânica, que escolheu o nome pelo qual seria conhecida enquanto Rainha. Ao contrário do que tinha feito o seu pai, optou por manter o seu nome de batismo. Seria Isabel II.

Foi coroada, com toda a pompa e circunstância, no dia 2 de junho de 1953. Ao seu lado estava o seu jovem marido, com quem casou por amor e por sua livre vontade, e com o qual veio a ter quatro filhos no total. Filipe foi seu fiel e bem-humorado companheiro – mais bem-humorado que fiel, ao que consta – durante quase 75 anos, até ao dia da sua morte, em junho de 2021.