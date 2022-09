70 anos de reinado, 96 de vida. Os momentos mais marcantes da vida de Isabel II em imagens

21 de abril de 1947: Durante uma viagem à Cidade do Cabo, na África do Sul, com a sua família, Isabel compromete-se, no seu aniversário de 21 anos, a dedicar a sua vida ao serviço do povo. O discurso é transmitido na rádio.

20 de novembro de 1947: Isabel casa-se com o príncipe Filipe da Grécia e Dinamarca, seu primo em terceiro grau. O príncipe Carlos, herdeiro ao trono, nasce em 1948, seguido por Ana em 1950, André em 1960 e Eduardo em 1964.

6 de fevereiro de 1952: quando estava no Quénia com o príncipe Filipe, durante uma viagem oficial pela Commonwealth, é informada sobre a sua morte do seu pai e torna-se Rainha com apenas 25 anos.