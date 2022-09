Liz Truss ganha as chaves para o "furacão" de Downing Street

Para além de toda esta conjuntura, Truss terá de mostrar a sua destreza política para lidar com o tumulto permanente que é o Partido Conservador. A maioria dos deputados conservadores apoiava o seu rival. É verdade que Sunak disse que apoiaria um novo Governo, mas se há algo que Truss pode aprender com Johnson e May é que a instabilidade no partido tem levado a mandatos curtos.

Truss será a quarta primeira-ministra do Reino Unido em cerca de seis anos. Para ter sucesso, terá antes de mais de conseguir o que os antecessores não conseguiram: unir o partido, particularmente dividido desde o Brexit e exacerbado pela liderança errática de Johnson, que extremou as posições internamente. Por mais diferenças ideológicas que existam, será a sua capacidade para apresentar medidas e estratégias para lidar com todos estes desafios que vai convencer o seu partido.

Tal como Boris Johnson e Theresa May antes dele, também Truss chega ao poder depois de convencer os eleitores conservadores. Com a sua demissão, Johnson deu aos conservadores nova chance de escolherem um líder para o partido e para o Governo nacional. Apesar de o partido não revelar números oficiais, serão cerca de 160 mil pessoas os eleitores num cenário destes -- apenas 0.3% do eleitorado do Reino Unido. Do que se sabe por investigações como a que foi feita pela Queen Mary University of London, estes eleitores, membros do Partido Conservador, são mais velhos, mais de classe média e mais brancos que a restante população do Reino Unido. Isso quer dizer que o seu sucesso nestas eleições internas não garante automaticamente sucesso em eleições legislativas.

Truss tem tempo - as próximas eleições acontecem em 2024 - mas a última sondagem do YouGov indica que só 12% das pessoas acreditam que será uma boa primeira-ministra. As polémicas dos últimos meses, como o Partygate, também afetaram muito o Partido Conservador. Três anos depois de Boris Johnson ter conseguido a maior vitória para os Conservadores em 30 anos, as últimas sondagens dão a liderança aos Trabalhistas, agora na oposição, com 39% de preferência de voto neste momento. Os conservadores ficam-se pelos 31%.

Dentro do partido há a perfeita noção - e muita desconfiança - de que o trabalho feito por Truss nos próximos dois anos será essencial para manter o poder.