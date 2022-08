Mikhail Gorbachev, o soviético que acabou com a Guerra Fria

Teve um papel importante na invasão soviética da Checoslováquia, em 1968, que apoiou, apesar de mais tarde ter admitido que tinha reservas com a iniciativa. As autoridades soviéticas pediram-lhe para punir um professor de filosofia crítico das políticas agrículas da União Soviética, mas Gorbachev recusou uma punição mais severa para lá do despedimento do docente.

Nos anos 70, continuou a assumir cargos importantes no partido e no país e integrou comitivas que fizeram viagens diplomáticas pela Europa Ocidental. As visitas permitiram a Gorbachev e à sua mulher, Raisa, ter contacto com uma liberdade democrática que não conheciam na União Soviética.

Em 1978, tornou-se secretário do Comité Central do Partido Comunista Soviético. Ainda antes de assumir o controlo do partido, realizou visitas diplomáticas, incluindo ao Reino Unido, onde se encontrou com Margaret Tatcher, e deixou os primeiros sinais de abertura ao diálogo com o Ocidente.

Gorbachev assumiu o cargo de secretárigo-geral do Comité Central, em 1985, o que na prática o tornou o oitavo e último líder da União Soviética. Acreditava que eram necessárias reformas significativas ao regime soviético e essa ideia foi reforçada pela tragédia de Chernobyl, em 1986, que revelou várias das falhas internas que o regime acumulava.