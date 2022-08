Ucrânia. Imagens de seis meses de uma guerra que se esperava "rápida"

Nas primeiras horas de dia 24 de fevereiro, a Rússia invadiu território ucraniano a partir de três frentes, naquele que foi o maior movimento de tropas na Europa desde a II Guerra Mundial.

Muitos analistas ocidentais acreditavam que numa questão de dias a capital ucraniana estaria nas mãos de Moscovo, no entanto, passaram seis meses desde que as forças russas invadiram a Ucrânia, data em que se assinala também a celebração do Dia da Independência do país, declarada a 24 de agosto de 1991.

A ofensiva militar russa causou já a fuga de quase 13 milhões de pessoas - mais de seis milhões de deslocados internos e quase sete milhões para os países vizinhos -, de acordo com os mais recentes dados da ONU.

Esta quarta-feira, a Rússia garantiu também que as operações no país vizinho estão a decorrer conforme o planeado e que "todos os objetivos serão alcançados".