Refugiados ucranianos em Portugal. "Tivemos de mudar de apartamento todas as semanas"

Ainda antes de começar a guerra, já tinha chegado a Portugal. Ao contrário de outros refugiados ucranianos, Yulia estava de férias com o filho, na ilha da Madeira, quando o Presidente russo, Vladimir Putin, ordenou a invasão da Ucrânia, na madrugada de 24 de fevereiro.

Meio ano depois, a médica está agora a morar na Maia com os dois filhos, mas admite que os primeiros meses foram bastante atribulados, especialmente na procura de habitação. Entre fevereiro e março, Yulia conseguiu ficar "quase de graça" num apartamento no Porto, mas teve de abandonar o espaço e o pesadelo começou.

"Infelizmente, não recebemos qualquer ajuda dos voluntários, talvez porque não chegámos depois de 24 de fevereiro", admite a médica neurologista. Yulia diz não perceber o porquê, tendo em conta que escreveu "várias mensagens e vários emails" às organizações que têm estado na linha da frente no apoio aos refugiados ucranianos em Portugal.

Sem obter qualquer tipo de ajuda, informal ou formal, Yulia foi aconselhada a procurar casa em plataformas como o Idealista e o AirBNB. No entanto, "pedem uma estadia longa", de "um ou mais anos", além do pagamento de "três ou quatro meses de avanço", algo incomportável para a cidadã ucraniana.

Em último recurso, a neurologista de 45 anos apostou no alojamento temporário, mais especificamente, através do Booking.com. O problema? Há um limite máximo de estadia: "Então tivemos de mudar de apartamento todas as semanas, foi um enorme problema", confessa Yulia.

Médica neurologista procura emprego



No capítulo do trabalho, a procura tem sido tudo menos fácil. "Ainda não [tenho trabalho], mas já tentei procurar emprego na minha especialidade", conta a médica neurologista. Contudo, não possui autorização para exercer a profissão em Portugal, pelo que teve de recorrer às ofertas do Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP).

Chegou a receber uma proposta, para uma vaga de investigadora no Hospital de Santo António, no Porto, "que não exige qualquer formação". Mas as condições "não eram as melhores" para Yulia, especialmente com a vinda da filha para Portugal, dois meses depois do início da guerra. "O salário era apenas 400 euros, o que não é suficiente", lamenta.

Mas, afinal, como é que consegue pagar as contas? Tecnicamente, Yulia não está desempregada. Proprietária de uma clínica privada em Zaporíjia, a neurologista vai fazendo uma gestão remota, amealhando o suficiente para continuar em Portugal.