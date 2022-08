Do choque à anestesia. Repetição da morte e da violência na Ucrânia quase as normalizaram

“Esse método pode criar envolvência com as audiências no início, mas agora já não”, sintetiza.

Habituação ao terror

A vice-presidente da Ordem dos Psicólogos Portugueses (OPP), Sofia Carvalho, olha para a redução do fluxo de notícias do conflito no Leste da Europa como resultado de “uma anestesia relativamente ao choque”.



A psicóloga diz que, desde a primeira hora do conflito, “fomos bombardeados com uma sucessão de notícias, e esta sucessão ocorreu durante quase 24/24 horas”. “Houve necessidade de as pessoas desenvolverem como forma de autocuidado, uma capacidade de selecionar os momentos a que deviam assistir a notícias”.

A consequência é que a habituação aos estímulos que eram repetidos “gerou uma certa acalmia face à exposição das notícias”.

Ainda assim, e mesmo com essa redução do confronto com as imagens e os relatos da guerra, “pode ter provocado em algumas pessoas sintomas de ansiedade ou até de experiência traumática”.