“Oposição nunca teve uma real hipótese de ganhar eleições” em Angola

De Portugal, saem também recomendações do Ministério dos Negócios Estrangeiros para o período eleitoral que se vive na antiga colónia.

“Angola realiza as suas quintas eleições gerais no dia 24 de agosto, tendo sido decretado tolerância de ponto em todo o território nacional; recomenda-se a adoção de uma postura vigilante, desaconselhando-se a presença junto de grandes aglomerados de pessoas", refere o aviso do Ministério dos Negócios Estrangeiros aos portugueses no país.

De acordo com a página do Portal das Comunidades Portuguesas, os portugueses devem manter-se informados e seguir "as instruções que venham a ser definidas pelas autoridades locais neste período".

A campanha eleitoral terminou esta segunda-feira com uma ação do líder da UNITA, Adalberto Costa Júnior, que tem apostado nos mais jovens para a tão desejada mudança. Os outros candidatos, incluindo o Presidente João Lourenço, decidiram terminar os comícios e campanhas de massas no sábado e no domingo. No caso do MPLA, o encerramento da campanha eleitoral foi antecipado devido à trasladação do corpo do ex-chefe de Estado e o antigo líder, José Eduardo dos Santos.

Agora a decisão ficará nas mãos dos 14 milhões de angolanos, incluindo residentes no estrangeiro, que estão habilitados a votar em 24 de agosto, naquela que será a quinta eleição da história de Angola. Em Portugal, o número de angolanos que vão poder votar é de cerca de 7.600, representando menos de 10% do número total destes emigrantes no país.

Os angolanos a residir em Portugal que tenham feito o registo e estejam em condições de votar vão poder exercer o seu direito de voto entre 07h00 e as 17h00 nos consulados de Angola em Lisboa e no Porto.