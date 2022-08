Tiktok e as crianças. Que perigos esconde o algoritmo?

E em Portugal?

A presidente do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida (CNECV), Maria do Céu Patrão Neves, aproveitou este caso para pedir ação urgente para regular a transmissão deste tipo de conteúdos.

Em entrevista ao jornalista André Rodrigues, da Renascença, Maria do Céu Patrão Neves considera fundamental investigar como chegamos à morte de uma criança que morreu “por uma ação dele próprio, embora vítima de terceiros”.

Para a presidente do CNECV, as grandes plataformas sociais têm de “fazer algum trabalho” para garantir que não exercem censura, mas que também não se tornam num “instrumento de sofrimento e de morte para tantas pessoas e tantos jovens como o Archie”. Relembra, no entanto, o papel dos pais neste contexto. “Ninguém se pode demitir desta tarefa”.

Quanto a legislação em Portugal, e ao contrário do que se tenta que aconteça, por exemplo, na Califórnia, - onde uma proposta de lei pretende conceder aos pais o poder de processar as redes sociais se os seus filhos ficarem viciados nelas - “ não tem acontecido nada e provavelmente só irá acontecer quando essa legislação vier por via de regulamentação da União Europeia”, defende Tito de Morais.

“Esta situação não é exclusivo de Portugal, não é exclusivo da União Europeia, nem de qualquer outro país do mundo. Esta é uma nova realidade com a qual nós estamos confrontados e o mecanismo legislativo da esmagadora maioria dos países ainda não está preparado para lhe fazer face”, assegura o especialista em segurança online Tito de Morais.

“Quando falamos de padrões negros, ou seja, funcionalidades que as tecnológicas desenvolvem para nos manter agarrados aos ecrãs, algumas delas são autênticas formas de manipulação. Algumas delas são autênticos atentados aos direitos do consumidor e podemos até mesmo falar aos direitos da criança”, ressalva.

Outros perigos

Os “desafios” são o espelho mais concreto dos perigos a que podem estar sujeitos os mais novos online. No entanto, a própria experiência de crescimento com as redes sociais de pano de fundo pode ter outras consequências. Rui Lourenço, especialista em redes sociais, relembra outro fenómeno que pode estar relacionado.

“Sei que não gostamos de falar nisto, mas as taxas de suicídio entre as camadas mais jovens continuam a subir e é preciso perceber porquê ”.