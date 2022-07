“A Índia preocupa-se com a Rússia próxima da China”

A India absteve-se em votações de condenação nas Nações Unidas e distanciou-se como outros grandes países da Asia, Africa e América do Sul dos esforços do Ocidente para isolar a Rússia. Quais são as razões por detrás esta resposta da India à invasão russa ?

Há dois fatores. Há um fator mais imediato, económico e militar. A Rússia é um importante parceiro da India. Mais de 70% do equipamento das forças armadas indianas tem origem na Rússia - e na antiga União Soviética - e, portanto, para manter esse equipamento, os tanques, os caças a jato, a India precisa de manter uma relação forte com a Rússia e num registo positivo e não negativo que seria a consequência se a India condenasse Putin pela invasão, tal como a Europa, os Estados Unidos e outros países fizeram.

Para além desse ângulo militar e também económico - a Rússia é um país importante para a India no plano das trocas comerciais - há uma segunda dimensão: a India olha hoje para o mundo como sendo um sistema com dois blocos, um bloco liderado pelos Estados Unidos - a potência que ainda lidera a ordem internacional - e um outro bloco do lado da Ásia liderado pela China, com quem a India tem relações complicadas, mas que não deixa de ser o número dois, e porventura talvez o número um, numa futura ordem mundial.

Para a India é importante arranjar oxigénio, espaço de manobra, autonomia para além desses dois polos: Estados Unidos e China. Isso significa uma Europa mais forte, um Japão mais forte e, para a India, também uma Rússia que não seja enfraquecida e capaz de ser um parceiro importante nesse 'terceiro mundo' de países do ‘não-alinhamento’, esse terceiro bloco de países não alinhados, para além dos liderados por Estados Unidos e China.

A resposta de Nova Deli tem sido vista a partir do Ocidente como ambígua. Nova Deli recusa responsabilizar em publico Putin pela guerra, enquanto enfatiza o respeito tradicional da India pela soberania e integridade territorial. A India tem aumentado as exportações de petróleo russo, recebeu Lavrov em Abril, mantém os laços historicamente próximos com Moscovo, mas o primeiro-ministro Narendra Modi participou - por convite - com outros lideres do G20, na cimeira do G7, os sete mais industrializados, uma maioria de membros NATO. Mas se os lideres do G7 esperavam que o convite fosse uma oportunidade para um condenação explícita - isso não aconteceu. É parte do que parece ser a intenção da diplomacia indiana de estar em contactos com todos, o tempo todo. Durante quanto mais tempo vai ser possível manter esta atitude?

A India tem há já várias décadas essa abordagem à política internacional e vai continuar a manter durante muito tempo - talvez mesmo para sempre - essa atitude. O primeiro ponto é termos de perceber como é que os países asiáticos olham para esta ideia de condenar outros países, mesmo podendo não gostar.

A India, num plano diplomático, menos público, já comunicou por várias vezes à Rússia que não gostou do que se passa na Ucrânia e que espera o comprometimento de Moscovo com uma solução pacífica para o conflito militar, mas em simultâneo, como outros países asiáticos, não há essa tradição diplomática norte-americana e europeia de condenações abertas e vigorosas no plano internacional.

Outro ponto referido é o da India como potência ambígua no sentido de que joga em todos os tabuleiros. A India é hoje o único país relevante que tem uma relação de trabalho com a Rússia, com o Irão, com a China tem uma relação complexa, mas a China não deixa de ser o segundo maior parceiro comercial da India e, em simultâneo, esta mesma India tem uma relação fortíssima com os Estados Unidos e a India continua a manter cimeiras e reuniões de aproximação com a União Europeia. Obviamente do lado ocidental tem havido alguma desilusão com a posição da India face à Rússia, mas, sobretudo, tem havido uma certa compreensão de que esta é a forma como a India trabalha a sua proeminência no sistema internacional.

Como é que Nova Deli lê o argumento muito usado nas capitais ocidentais de que está em curso uma tentativa de criar uma nova ordem internacional - e que esta guerra não é apenas acerca da segurança europeia, mas sim da violação do direito internacional de forma mais abrangente.

Há quem defenda que a India tem uma leitura muito pragmática, isto é: sim, há uma crise na Ucrânia com efeitos globais nos preços da energia, gás, alimentos a criar sérios problemas na economia global. Pode haver um desafio á ordem europeia, mas não há uma ameaça ao balanço de poder na Ásia ou no Indo-Pacífico que permanece o mesmo. É real esta abordagem?

Do lado indiano o diagnóstico do momento histórico que estamos a viver, um período de transição, de incerteza entre várias potências, é um momento com ingredientes a ter origem num período que é anterior à guerra na Ucrânia. Exemplos, os Estados Unidos com vários indicadores em perda nos últimos dez anos, uma China a acelerar o crescimento económico e, acima de tudo, uma economia global que por várias circunstâncias estruturais, já desde 2008, 2009, da grande crise, nunca mais recuperou. Portanto, há aqui vários motivos lidos a partir da India como sendo de transição e de grande transformação da ordem económica e ordem geopolítica mundial.

A invasão da Ucrânia pela Rússia agudiza este quadro a vários níveis e acelera essa transição. A India mostra-se preocupação em particular por um aspeto: como é que a China e a Rússia se vão, ou não, entender e trabalhar em conjunto?. Este é um tema sobre o qual há várias leituras. Há uma leitura de preocupação indiana de que a Rússia está a aproximar-se da China. Há outra leitura interessante a que se alude menos no Ocidente, mas a ser debatida aqui na India, entre outros países asiáticos, de que a China também não se tem aproximado tanto assim de Moscovo e tem procurado também manter alguma distância desta Rússia mais agressiva e desta invasão que até parece ter apanhado os chineses de surpresa.

Mantendo então o epicentro do diálogo em Nova Deli, na vizinhança há vários motivos de preocupação para a diplomacia indiana. O Paquistão – arqui-inimigo atravessar uma grave crise - de resto temos a crise no Sri Lanka - a primeira turbulência da crise global dos alimentos, mas não só, mas no ultimo ano houve mudança de governos em Myanmar, Nepal, Paquistão e Maldivas - e este quadro de crise económica parece afastar a possibilidade de um grande acordo India-Paquistão, mas, por outro lado, temos a India a participar no Quad, o diálogo quadrilateral de segurança com a Austrália, Japão e Estados Unidos. Significa que, no essencial, Nova Deli quer precaver-se da China?

A India tomou uma posição estrutural que vai para além do neutralismo do 'tudo com todos'. Há uma posição que orienta a India de forma determinante e constante nos últimos anos: a China da forma como se comporta nos últimos anos é uma ameaça à ordem internacional em si como a conhecemos e, portanto, é preciso contrabalançar e equilibrar o sistema internacional. Daí, conceitos como o 'Indo-Pacífico' que já foi aceite pela União Europeia, pela França, a Alemanha, o Japão, a India, a Austrália, foram vários países no mundo a abraçar esse conceito.

Quando a India fala de ‘Indo-Pacífico’ não está a defender o isolamento ou enfraquecimento da China, mas está a falar de procurar integrar a China e convidá-la a ser mais responsável, mais pacífica. Quando se fala da Ucrânia olhemos para o mar do Sul da China e os indianos obviamente percebem haver ali uma ameaça à integridade territorial e um interesse de segurança que é central para a Europa, mas, ao mesmo tempo, a India - e as Filipinas, o Japão - tem estado a lidar, há anos, com uma China que tem ameaçado e invadido a integridade de vários outros países asiáticos, incluindo a India, o Butão e outros.

Portanto, neste lado aqui da Ásia há muitos jogos anteriores à guerra na Ucrânia. Nesse sentido a Ucrânia é até visto como um ponto que pode chamar a atenção para distintas dimensões dos jogos de poder na Ásia com muitos decisores indianos a referir que é positivo ver a Europa a acordar para a realidade. Obviamente é uma realidade protagonizada pela Rússia, uma realidade de proximidade, mas para além da Rússia este jogo tem sido jogado há anos na Ásia e a Europa não se pode abstrair de ponderar todos os fatores. Por detrás da Rússia pode estar a China, pode estar em equação o futuro do equilíbrio inteiro do Indo-Pacífico.

A Ásia-Pacífico promete muito do ponto de vista do progresso humano, mas também há um perigo latente. Pode dar para qualquer um dos lados. A India deverá ser já no próximo ano o país mais populoso do mundo com 1.4 mil milhões de habitantes, ultrapassando a China