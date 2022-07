José Eduardo dos Santos, o homem recatado que se tornou Presidente absoluto de Angola

A pobreza de Angola, a riqueza da família Dos Santos

Em 2001, José Eduardo dos Santos começou a dizer que seria a última vez que se recandidataria, mas o fim da sua presidência só viria a acontecer em 2017.

Durante os 38 anos de presidência e depois de alcançado o acordo de paz com a UNITA, o seu mandato fica marcado pelo distanciamento do marxismo e pela aproximação do país a uma economia liberal, tornando Angola a terceira maior economia da África subsariana e o segundo maior produtor de petróleo africano.

De volta ao conto de José Eduardo Agualusa e ao relato do “bom déspota” na primeira pessoa: “A queda do Muro de Berlim [em 1989] aconteceu no momento certo. Por um lado, permitiu-me afastar um ou outro marxista fanático, trôpegas múmias ideológicas, perdidas no tempo, que não se deixavam comprar, nem com cargos nem com bens de consumo. Por outro, permitiu-me abrir o país às delícias do capitalismo, para benefício de toda a nossa grande família e do país em geral. A abertura ao capitalismo foi também a grande machadada na guerrilha, até essa altura apoiada pelos Estados Unidos e pela direita internacional. Se nós nos juntávamos ao capitalismo, porque haveria o capitalismo de nos combater?”

Quando José Eduardo dos Santos abandona a presidência, Angola é uma das maiores potências económicas do continente africano. Mas o crescimento económico do país é o calcanhar de Aquiles do Presidente, dado que só uma pequena parte da população angolana beneficia desse desenvolvimento, em particular a sua própria família.

O regime de Eduardo dos Santos é associado a elevada corrupção e a uma desigualdade estrondosa na distribuição da riqueza. Aos dias de hoje, segundo dados internacionais, entre 60 a 70% da população angolana sobrevive com apenas dois dólares, menos de dois euros, por dia. Já a família de José Eduardo dos Santos é detentora de uma vasta fortuna na ordem dos milhares de milhões de dólares, entre património imobiliário, participação em grandes empresas, "holdings" em paraísos fiscais e contas bancárias na Suíça.

“Luanda Leaks”

“Para cumprir os seus novos desígnios, José Eduardo dos Santos passou a conduzir o governo como se fosse a sua empresa de investimentos privados”, ressaltava a revista norte-americana “Forbes há dez anos sobre os “ovos podres que resistem” em África e que mancham os exemplos de boa governação no continente.

“Apesar dos recursos e da riqueza [do país], a vasta maioria dos angolanos ainda vive sob as mais horríveis condições socioeconómicas. […] Mas José Eduardo dos Santos segue sem ser afetado. Em vez de transformar o boom económico de Angola num alívio social para o seu povo, canalizou as suas energias para intimidar os media locais e desviar fundos estatais para as suas contas pessoais e da sua família.”

Aqui destaca-se a mais velha dos seus dez filhos, a empresária Isabel dos Santos, a quem José Eduardo entregou, em 2016, os destinos da petrolífera estatal Sonangol – um cargo do qual seria exonerada em 2017 pelo atual Presidente angolano, João Lourenço – e que se tornou numa das mais ricas e poderosas mulheres do país e na primeira bilionária africana.

“A sua história fornece uma rara janela para a mesma trágica narrativa cleptocrática que domina países ricos em recursos um pouco por todo o mundo”, referia a revista “Forbes” num outro artigo dedicado à “menina do papá”, no ano em que Isabel dos Santos ascendeu à categoria de bilionária. “Para o Presidente Dos Santos, [a transferência de poder e dinheiro para a filha] é uma forma infalível de extrair dinheiro do seu país, mantendo-se putativamente à distância. Se o Presidente for deposto, pode recuperar os bens através da filha. Se morrer no poder, é ela quem mantém o saque na família.”

“Não é possível justificar esta riqueza desavergonhadamente exposta”, denuncia no mesmo artigo Marcolino Moco, antigo primeiro-ministro de Angola. “Não há dúvida alguma de que foi o pai [de Isabel dos Santos] que gerou tamanha fortuna.”

Desde que João Lourenço assumiu o poder, em setembro de 2017, foram alvo da Justiça angolana alguns dos mais próximos colaboradores e familiares de José Eduardo dos Santos, incluindo os filhos Isabel e José Filomeno dos Santos – ou Zenu, que o pai pôs à frente do Fundo Soberano de Angola e dos seus 5 mil milhões de dólares (e que viria a ser condenado a cinco anos de prisão por burla e fraude).

Três anos depois, em 2020, estala o “Luanda Leaks”, que põe a descoberto a magnitude dos negócios ilícitos de Isabel dos Santos com a ajuda preciosa do pai. Ao todo, o Consórcio Internacional de Jornalismo de Investigação identificou 400 empresas às quais a filha do antigo Presidente esteve ligada nos últimos 30 anos, entre elas 155 portuguesas e 99 angolanas, bem como esquemas de desvio de fundos, incluindo de 115 milhões de dólares desviados da Sonangol para uma conta sua no Dubai.

Numa entrevista ao "Wall Street Journal", em outubro desse ano, João Lourenço fez as contas (provisórias) à delapidação do erário público angolano nos últimos anos de José Eduardo dos Santos no poder: pelo menos 24 mil milhões de dólares (20,2 mil milhões de euros).

José Eduardo dos Santos deixa a presidência do MPLA e de Angola em 2017, anos depois de ter sido diagnosticado com um cancro na próstata. A doença motivou mais e mais deslocações a Barcelona, para ser acompanhado numa clínica médica privada. Durante dois anos, entre 2019 e 2021, terá vivido a tempo inteiro na cidade espanhola, numa casa avaliada em seis milhões de euros que anteriormente pertenceu a Jordi Puyol Ferrosola, filho mais velho do antigo presidente do governo regional da Catalunha, que foi detido em 2017 por suspeitas de ter desviado mais de 30 milhões de euros.

Foi nesta residência que, a 28 de junho, José Eduardo dos Santos sofreu uma queda que o deixou internado em estado grave. Morreu esta sexta-feira, naquela cidade espanhola, aos 79 anos.