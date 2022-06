​A NATO reforça o ‘Flanco Sul’ da Europa

Sobre os riscos da vizinhança do Flanco Sul da Europa - a interessar a Portugal - o documento identifica desafios de segurança ligados a questões demográficas, económicas e políticas no norte de África, no Sahel, no Médio Oriente, alertando para o potencial agravado de conflitos. No novo 'conceito estratégico' referem-se as mudanças climáticas, mas também a fragilidade provocada pela segurança alimentar... e o risco do terrorismo...

Até aqui a visão e o pensamento estratégico tinha a tendência de colocar os desafios de segurança em silos e agora temos de libertar os silos. É isso o que o novo 'conceito estratégico' está a fazer. De Madrid, temos a NATO a sair mais unida e focada e que vai ter mais recursos para lidar não só com a Rússia, mas também com a China e com as ameaças transnacionais.

No caso do Flanco Sul como é que olha para as ameaças? A NATO adotou um conceito de segurança 360 graus e no conjunto de ameaças a principal continua a ser a do terrorismo que não despareceu, um ponto sublinhado no 'conceito estratégico'. E, claro, aqui no Flanco Sul temos a questão migratória, tenhamos presente o incidente recente em Melilla e este tipo de problemas tem a tendência de aumentar.

Mas qual é o valor acrescentado da NATO no norte de África? É aqui que entram as parcerias, uma aposta decisiva para o flanco sul. A principal parceria - e interessa muito a Portugal - é com a União Europeia, mas também recuperar parcerias como a parceria para o Mediterrâneo.

Vamos ter um reforço das parcerias existentes e um revigorar de parcerias já estabelecidas, mas que o novo contexto determina recuperar e aí Portugal pode ter um papel muito interessante a desempenhar, dado o valor acrescentado que tem em iniciativas como o diálogo 5+5 na defesa, os cinco países europeus do Mediterrâneo e cinco do norte de África. A estabilidade dos nossos vizinhos é a estabilidade do espaço euroatlântico.

No caso da guerra híbrida - um dos alvos da sua investigação académica - o conceito fica definido no documento que sai de Madrid como uma outra forma de ataque armado. É a primeira vez que se eleva de tal forma o conceito de "guerra híbrida" que permite aos aliados pedirem ajuda dos demais se tiverem sido alvo de um ataque invisível nas suas redes informáticas, nas campanhas eleitorais e nas suas atividades económicas. O documento constata que os chamados 'atores secundários', alusão tácita á Rússia e China, entre outras potências, procuram explorar a abertura, interconexões e digitalização das nossas nações. Este é um avanço de grande significado?

Sim. As ameaças híbridas são algo a que a NATO, e a União Europeia, estão a dedicar grande atenção há já alguns anos e que foram colocadas em evidência nos acontecimentos de 2014 na Ucrânia. E desde então a Rússia e a China têm vindo a adotar a desinformação como a principal ferramenta no canivete suíço das armas híbridas.

A NATO assenta nas democracias, o valor do estado de direito democrático é um dos pilares da aliança e portanto vamos ter fundos destinados a incrementar a resiliência societária e a proteção da democracia, mas como ponto decisivo a sair desta cimeira é a consciencialização de que só se consegue combater eficazmente as 'ameaças híbridas' com uma atuação triangular: envolver o setor público, estados, forças e serviços de segurança, noutro vértice a sociedade civil e no terceiro vértice o setor privado.

Aqui, em Madrid, ficou claro que no setor privado, refiro-me a empresas de software, e não apenas das redes sociais, mas também gigantes do mundo digital - tive a oportunidade de num evento paralelo seguir um diretor da Microsoft reconhecer isso mesmo - reconhecer a vontade do setor em contribuir para a resiliência societária e o fortalecimento das democracias.