Autarca de Irpin. "Não ponho de lado a possibilidade de uma segunda invasão. O Verão será duro e decisivo"

Líder da resistência em Irpin, Alexander Markushin, veio a Cascais assinar um acordo de geminação e aprofundar a cooperação entre as duas cidades. Uma das novas creches da cidade vai chamar-se Cascais, paga com 500 mil euros de ajuda da autarquia portuguesa.

Os combates do final de fevereiro e início de março destruíram 70% da cidade que tinha 60 mil habitantes e fizeram mais de 300 mortos civis e 50 militares. As marcas da guerra são muito visíveis na cidade já visitada por António Guterres, António Costa e outros líderes internacionais. O presidente da Câmara local olha com otimismo para a reconstrução, mas com cautelas em relação ao presente e ao rumo da guerra.

Na região de Kiev, assistimos nas últimas semanas a um movimento maciço de retorno da população que tinha fugido da guerra. Considera seguro regressar neste momento a Irpin?

Não ponho de lado a possibilidade de uma segunda invasão a partir da Bielorrússia, mas hoje os nossos militares estão mais preparados, temos mais fortificações e mais confiança na nossa capacidade de os repelirmos.

Para onde estão a voltar estas pessoas, sobretudo as que ficaram sem casa?

Estamos a ajudar essas pessoas a terem uma habitação permanente. Estamos a preparar um antigo sanatório para as acomodar durante alguns tempos e temos também algumas casas em módulos pré-fabricadas para estas pessoas. 60% da população já voltou e a maioria tem a sua casa em condições. No entanto, 20% das pessoas não têm ainda casa, mas estamos a tratar disso. Já fizemos uma avaliação dos prédios e os que estão em mau estado vão ser totalmente substituídos por novos, com ajuda do Estado. Ainda estamos a preparar tudo para enviar a proposta ao Governo. Só depois disso, teremos um prazo e uma data para entregarmos as casas às pessoas. Como sabem, Portugal vai ajudar na reconstrução de uma creche e anteontem ao jantar falámos com uma empresa que vai ajudar a recuperar os telhados de alguns prédios de nove andares.

Já não há 'más surpresas' em Irpin, ao nível da descoberta de novos corpos na cidade?

Há que dividir a pergunta em duas respostas. A primeira surpresa desagradável aconteceu na desminagem de Irpin. Foi um trabalho muito complicado onde até foram encontradas minas em brinquedos de crianças e em parques infantis. Em segundo lugar, ainda se encontram corpos sobretudo em casas privadas. As pessoas vão regressando às suas casas e encontram sepulturas nos seus quintais. Mas não temos muitos desses casos, porque não chegámos a ter uma grande ocupação por parte dos russos.