Dia 113. Ucrânia recebe apoio para ser país candidato à UE, Evacuação da fábrica Azot é "impossível"

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, "aceitou um convite" da Alemanha para participar na próxima cimeira do G7, no final de junho, na Baviera, disse o chanceler alemão, Olaf Scholz, que esta quinta-feira visita a Ucrânia.

"Obrigado, Sr. Zelenskiy, por aceitar o meu convite para participar na cimeira do G7", que será realizada de 26 a 28 de junho, no castelo de Elmau (sul), escreveu Scholz na rede social Twitter, sem especificar se Zelenskiy, que não saiu da Ucrânia desde o início da invasão russa, em 24 de fevereiro, participará presencialmente ou por videoconferência.

"Aceitei com gratidão o convite dos nossos parceiros para participar em grandes eventos internacionais", a cimeira do G7, na Alemanha, e uma cimeira da NATO, em Madrid, a convite do secretário-geral da Aliança, Jens Stoltenberg, confirmou o presidente ucraniano no Twitter.

Os ministro da Defesa de membros da NATO reuniram-se esta quinta-feira em Bruxelas, na Bélgica, no segundo dia de encontros para discutir o fornecimento de armas pesadas à Ucrânia e a candidatura de Finlândia e Suécia para membros da Aliança Atlântica.



A reunião acontece a menos de duas semanas da cimeira de líderes da NATO em Madrid.

Evacuação da fábrica Azot é "impossível"

O governador de Luhansk, Serhiy Haidai, disse, esta quinta-feira, à CNN, que evacuar civis da fábrica Azot, em Severodonetsk é, neste momento, "impossível".

"É fisicamente possível, mas é demasiado perigoso devido a constantes bombardeamentos e combates entre militares", explicou ao canal de informação norte-americano.

Segundo o responsável ucraniano, cerca de 568 pessoas, 38 destas crianças, estão refugiadas na fábrica de Azot, naquela que é a cidade que tem sido palco de uma das batalhas mais intensas e duradouras desta guerra.

Neste momento, todas as pontes que ligava Severdonetsk ao resto da Ucrânia estão destruídas.