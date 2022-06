Dia 111. Civis retirados de Severodonetsk, Rússia bane 29 jornalistas britânicos

Rússia bane 29 jornalistas britânicos

A Rússia baniu esta terça-feira 49 cidadãos britânicos, 29 destes jornalistas.

Os restantes 20 cidadãos são associados pelo Kremlin à indústria de Defesa do Reino Unido.

Segundo o Ministérios dos Negócios Estrangeiros russo, a lista de cidadãos banidos foi atualizada devido a sanções aplicadas pelos britânicos a jornalistas e empresas russas.

Papa diz que guerra na Ucrânia foi "de alguma forma provocada ou não impedida”



O Papa Francisco volta a criticar Rússia pela crueldade na Ucrânia, mas admite que “a guerra talvez tenha sido de alguma forma provocada ou não impedida”.

Numa conversa com os diretores das Revistas dos Jesuítas, que foram recebidos em audiência no Vaticano a 19 de Maio, Francisco fala da “brutalidade e a ferocidade com que esta guerra está a ser levada a cabo pelas tropas, geralmente mercenárias, utilizadas pelos russos”, mas alerta, ao mesmo tempo, para “o perigo de só vermos isso, e não vermos todo o drama por detrás desta guerra, que talvez tenha sido de alguma forma provocada ou não impedida”.

Nesta conversa que é publicada esta terça-feira pela revista “La Civittá Cattólica”, o Papa aludiu a uma outra conversa que teve meses antes do inicio da guerra, com um chefe de Estado, “um homem sábio (…) que me disse que estava muito preocupado com a forma como a NATO se estava a mover”.

“Perguntei-lhe porquê, e ele respondeu: “Eles estão a ladrar às portas da Rússia. E não compreendem que os russos são imperiais e não permitem que nenhuma potência estrangeira se aproxime deles, e esta situação poderá levar à guerra”, contou Francisco.