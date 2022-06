Dia 110. Última ponte de Severodonetsk destruída, encontrada vala comum perto de Bucha

Destruída última ponte de Severodonetsk

A última ponte que ligava a cidade de Severodonetsk ao resto da Ucrânia foi destruída esta segunda-feira, segundo indica o governador da região, Serhiy Haidai.

O governador dá conta que as tropas russas ainda não capturaram a cidade.

Segundo o mesmo, os cidadãos que se mantêm na cidade estão a sobreviver em condições "de extrema dificuldade".

Há semanas, que Severodonetsk é o alvo principal dos bombardeamentos russos na Ucrânia. Os relatórios conhecidos sugerem que cerca de 70% da cidade está sob controlo russo, com as forças ucranianas “empurradas” do centro da cidade durante o fim de semana.

A captura das duas “cidades gémeas” daria à Rússia o controlo de toda a região de Luhansk, um importante foco industrial. Muitas partes desta região já são controladas por separatistas apoiados por Moscovo.

Encontrada vala comum perto de Bucha

A polícia ucraniana diz que encontrou os corpos de sete civis numa vala comum na aldeia de Myrotske, perto de Bucha.

O chefe da polícia da região de Kiev, Andrii Niebytov relata que grande parte das vítimas "tinham as mãos atadas e os joelhos feridos a tiro" e indiciavam sinais de tortura.

A vala foi encontrada perto da cidade de Bucha, onde muitos civis foram encontrados mortos, alegadamente torturados por forças pró-russas.