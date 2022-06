"Completamente bilingues". A escola portuguesa que a comunidade pediu em Londres

Essa é a grande diferença, diz, dos seus filhos para os novos alunos da escola porque os que “passam por uma escola bilíngue vão ter um português tão sofisticado quanto o inglês, e vão escrever tão corretamente em português quanto o inglês. No outro caso, as crianças vão desenvolver um português oral, mas condicionado às conversas que temos em casa. A linguagem formal é a da escola, das apresentações orais, dos textos argumentativos. O português deles é suficiente, mas não é o nível que eu gostaria que tivessem”.

"Garantir que a língua portuguesa está bem representada”

Por definição, o Instituto Camões tem a missão de “garantir que a língua portuguesa está bem representada”.

O projeto da escola foge talvez do padrão tradicional dos serviços do Instituto, mas a necessidade da comunidade tornou-o relevante. Há, no entanto, outra vitória que acompanha o benefício para os alunos.

Regina diz que o facto do Estado britânico aceitar financiar uma escola com um currículo português-inglês significa que “aceita o papel do português formalmente, como uma língua internacional. É o reconhecer de que a língua portuguesa é suficientemente importante para fazer parte da rede de ensino inglês”.

Se a participação do Estado britânico foi financeira (e de controlo de qualidade constante), onde fica a participação portuguesa? ”O Estado português tem contribuído com ofertas frequentes de materiais, recursos didáticos, biblioteca, todos os anos compramos livros infantis para atualizar a coleção de livros portugueses e tem o meu trabalho também, que é pago pelo estado português”, diz Regina.

O contributo do Instituto Camões não fica por aqui. Há uma uma rede de ensino no Reino Unido com 28 professores, pagos pelo Estado português, coordenados pelo Instituto e que ensinam 3.500 alunos.

Grande parte destes alunos aprendem português como uma disciplina extracurricular, mas “há uma percentagem significativa e crescente de alunos que aprendem português como parte do currículo, são escolas britânicas que aceitam o desafio de oferecer o português como uma língua estrangeira integrada no currículo”.

Para saber onde colocar os professores, o Instituto localiza as zonas em que a comunidade portuguesa está mais presente e depois é preciso “contactar as escolas dessa região e perguntar-lhes se estão interessados em oferecer português, sendo que nós oferecemos um professor e é gratuito, a escola não tem despesas”.

São já 50 escolas britânicas em que o Instituto ensina português, dez das quais são em Jersey - uma pequena ilha britânica com pouco mais de 100 mil habitantes, entre os quais cerca de sete mil portugueses. Escola bilíngue, para já só em Londres.

No dia 11 espera-se uma apresentação especial para o Presidente da República, mas sobre isso Regina não fala e mantém a surpresa.