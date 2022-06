Dia 105. Cereais roubados? Lavrov desconversa. "Vamos libertar o leste da Ucrânia da repressão neonazi"

Merkel, que, enquanto líder do governo germânico, foi uma das principais responsáveis pela chamada de Putin ao diálogo com a União Europeia, diz ter feito tudo o que estava ao seu alcance para evitar o conflito atual na Ucrânia: “É uma grande tristeza que não tenha dado certo, mas não me culpo por não tentar", disse Merkel, aludindo ao acordo de 2014 de Minsk com a Rússia.

Mas refuta as acusações de ingenuidade, por acreditar que Moscovo poderia mudar o seu esquema de valores por via das relações comerciais com o Ocidente.

Contudo, Merkel reconhece que, ainda quando estava em funções como chanceler, tinha a consciência de que o objetivo do Presidente russo era a destruição da Europa. Mas era preciso “tentar tudo diplomaticamente”, antes de ir para um conflito.

Ucrânia reconhece superioridade russa em Severodonetsk

A cidade de Severodonetsk é, agora, o epicentro da guerra no terreno.

Com o avanço das forças russas, o exército ucraniano admite retirar da cidade estratégica na zona de Lugansk, no leste, que tem sido bombardeada diariamente, sem interrupção.

“Provavelmente vai ser precisa uma retirada”, declarou o governador local Sergei Gaidai ao canal de televisão 1+1, numa altura em que Severodonetsk está parcialmente sob o controlo da Rússia.

As Nações Unidas confirmaram esta terça-feira que, desde 24 de fevereiro, pelo menos 4.253 civis perderam a vida e 5.141 ficaram feridos.

Das vítimas mortais confirmadas pelo Alto-Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos (ACNUDH), 272 são crianças, e há também 433 crianças entre os feridos.

Mas, como sempre é admitido pela ONU, os números serão, eventualmente, muito superiores.