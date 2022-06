Ao 100.º dia, o Gambito de Putin falhou

A guerra ganha pela Ucrânia?

Ao 75.º dia de guerra, o Presidente russo começou a gerir expectativas, redefiniu objetivos. Isso ficou patente no discurso de 9 de maio. As palavras de Putin, na data em que se comemoravam os 77 anos da capitulação nazi, prometiam sinalizar como e em que medida se ia passar o contra-ataque russo na Ucrânia. Fonte do Ministério da Defesa russo disse à agência “Reuters” que vinha aí um “aviso apocalíptico”.

Perante milhares de militares, todavia, Putin foi mais contido do que se antecipara. Em vez de atirar à Ucrânia, atirou à NATO. Insistindo na tese da desnazificação do país vizinho, disse aos presentes que estava a fazer “de tudo para que a guerra não volte”. De Kiev, Zelenskiy ripostou: “Muito em breve vai haver dois Dias da Vitória na Ucrânia." E assegurou que não iria dar "nem um pedaço de terra" à Rússia.

Tudo indica que, ter começado um conflito para afastar a Ucrânia da NATO – uma das teses defendidas - trouxe consequências inesperadas para Putin. Primeiro, unificou a Aliança Atlântica. Segundo, fê-la expandir. Tanto a Finlândia como a Suécia, países nórdicos cujas populações não eram favoráveis à NATO até à invasão da Ucrânia, em poucas semanas, mudaram de opinião. Ambos já formalizaram pedidos de adesão.

No terreno, as forças russas – que já perderam quase 30.000 soldados - deixaram de tentar tomar a capital da Ucrânia. Passaram antes a sedimentar o controlo nas regiões fronteiriças do leste; em alguns casos, aplicando a estratégia de “terra queimada”, à semelhança do que ocorreu na Geórgia em 2008: se não podem conquistar, destroem, reduzem a cinzas. Putin viu-se ainda obrigado a alargar a idade do recrutamento militar para até aos 65 anos, de forma a alistar mais soldados para combater.

Enquanto isso, a Ucrânia começou com mão dura o julgamento dos militares russos detidos. Vadim Shishimarin, com 21 anos, foi condenado a prisão perpétua pela morte de um homem de 62 anos na cidade de Sumy, nos arredores de Kiev, durante os primeiros dias da ocupação russa. O tom do conflito mudou.

A 25 de maio, Zelenskiy afirmou que o fim da guerra depende da "vontade de diferentes partes: da vontade de um Ocidente unido em termos de armamento e solidez financeira da Ucrânia”, mas também da vontade da Rússia. "Em qualquer caso, haverá um processo de paz e haverá uma mesa de negociações, e haverá definitivamente paz", disse, deixando uma farpa diretamente para Putin: a “questão é com quem”, com que Presidente russo, irão ser as “negociações”.

Esta sexta-feira, 3 de junho, as peças no tabuleiro continuam em movimento, a partida prossegue. E pode não ter fim à vista. No xadrez, o empate é uma possibilidade. Acontece que para Putin esse resultado – conquistar apenas regiões de Lugansk e Donetsk – será algo muito próximo de uma derrota. O mesmo para o presidente ucraniano – caso não consiga garantir a soberania em todo o território nacional.