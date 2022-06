Ao 100.º dia, o Gambito de Putin falhou

O problema de uma blitzkrieg – um guerra relâmpago – é quando não resulta. Se funciona, o invasor enfrenta pouca resistência e as defesas do adversário, apanhadas de surpresa, desmoronam-se rapidamente. Mas quando esse tipo de estratégia não surte efeito, as intenções do invasor ficam à mostra de todos; negá-las é apenas reforçar o bluff. No xadrez, dá-se um fenómeno análogo. Há jogadas um tanto mais arriscadas para abrir um jogo, mas que prometem um retorno rápido. O agora famoso Gambito da Rainha (devido à série da Netflix), por exemplo, consiste em sacrificar o peão que protege a Dama para ganhar, logo no início da partida, o domínio do centro do tabuleiro. O problema é quando o adversário não cai na ratoeira. Ou consegue escapulir-se dela. A 24 de fevereiro de 2022, Vladimir Putin abriu a invasão da Ucrânia com a jogada mais arriscada da sua carreira política. Porventura, sem se aperceber. Do outro lado do tabuleiro, tinha um novato do xadrez político; até 2019, Zelenskiy, tinha experiência apenas como comediante e ator. Três anos antes, a Rússia conquistara a Crimeia sem grande resistência por parte das forças militares ucranianas; por via da propaganda, conseguira também fomentar movimentos separatistas nas regiões de Lugansk e Donetsk.

Putin esperava, por isso, que a conquista e anexação da Ucrânia não demorasse mais de dois dias; acreditava que iria ser acolhido como reunificador da “grande pátria” russófila. Ninguém imaginava que os ucranianos oferecessem tanta luta – nem os Estados Unidos da América, que nos primeiros dias do conflito ainda se ofereceram para tirar Zelenskiy de Kiev. “Preciso de munições, não de boleia”, disse então o presidente ucraniano. Cem dias depois do início da guerra, contudo, as peças – com muitos avanços e recuos - ainda estão em movimento. Segundo os Serviços Secretos Ucranianos, o conflito pode durar, pelo menos, até ao final do ano; representantes da NATO colocam o prazo no plural: anos. A Rússia já dominou grande parte do tabuleiro, mas a Ucrânia – em parte, impulsionada pelas sanções internacionais e pelo o apoio militar dos EUA e da União Europeia, e também graças à desorganização das forças militares russas – recuperou terreno. Tanto que a possibilidade de ganhar o conflito é já falada abertamente. Mas Zelenskiy é prudente. O presidente ucraniano já disse ser “óbvio para todos no mundo que a Rússia sofreu uma derrota estratégica”. Porém, afirmou que a fase mais complexa e “sangrenta” da guerra pode ainda estar prestes a começar. Incapaz de dominar todo o território ucraniano, Putin parece ter deixado de jogar para o xeque-mate, mas antes para prolongar o conflito – e assim não pôr em causa a sua liderança. Ao centésimo dia de guerra, perdeu o domínio da partida que pensava ganhar à primeira jogada.

Face às atrocidades ocorridas na Ucrânia, mas sem quererem entrar diretamente na guerra, os EUA e muitos dos países da União Europeia deram, desde o início do conflito, apoio – financeiro e de equipamento militar – a Zelenskiy. Colocaram-se bem perto dos ouvidos do presidente ucraniano e começaram a sussurrar-lhe informações, potenciais jogadas. O confronto desigual à partida tornou-se assim algo mais equilibrado. Fora do tabuleiro, Putin (e a Rússia) viu-se asfixiado por sanções – que atingiram desde as próprias filhas aos oligarcas associados com o regime. Karl Nehammer, o chanceler austríaco, foi a Moscovo para confrontar diretamente o Presidente tusso. A conversa foi "muito direta, aberta e dura". No entretanto, Zelenskiy deixou de ser obrigado a jogar à defesa. Por momentos, acalentou a ideia de se criar uma zona de exclusão aérea sobre a Ucrânia. Parafraseando o famoso "I have a dream" ("Eu tenho um sonho") de Martin Luther King, Zelenskiy disse , perante o Congresso dos EUA: "Eu tenho uma necessidade, a necessidade de proteger o nosso céu. Preciso da vossa decisão, da vossa ajuda." Nem a UE nem o EUA fizeram a vontade ao presidente ucraniano. Mas a dinâmica do tabuleiro na Ucrânia era-lhe já favorável. Kiev conseguiu afundar o cruzador de mísseis Moskva, o principal navio de guerra da frota russa no Mar Negro. As tropas russas – desorganizadas, mal equipadas - viram-se obrigadas a recuar e reagruparem-se nas zonas de fronteira; a região do Donbass passou a ser a nova prioridade, começou o cerco de Mariupol. De visita à Ucrânia, Úrsula Von der Leyen reagiu ao massacre de Bucha, quando visitou a localidade, dizendo: "Vimos aqui a humanidade a ser despedaçada e o lado mais bárbaro do exército de Putin." (Dias depois, o Presidente russo condecorou os soldados suspeitos por ter levado a cabo aqueles assassinatos.) Num lapso quasi-freudiano Joe Biden disse também: "Por amor de Deus, este homem [Putin] não pode continuar no poder!" O futuro de Putin na liderança da Rússia passou a estar ligado ao desenlace da partida de xadrez que começou. Nem as ameaças veladas que fez de usar armamento nuclear deram resultado.

