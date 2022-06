Rainha Isabel II faz 70 anos de reinado. Príncipe Louis foi o centro das atenções

Seguiu-se um desfile aéreo, com cerca de 70 aeronaves. Neste momento, Isabel II regressou à varanda do Palácio de Buckingham, desta vez acompanhada dos restantes membros da família real, à exceção dos príncipes André e Harry, para a tradicional fotografia de família.



Começou, então, o espetáculo da Royal Air Force (RAF) em homenagem a monarca.

Foi nesta altura que o pequeno Louis, quinto na linha de sucessão ao trono britânico, se tornou o centro das atenções e roubou as atenções à Rainha. Perante o olhar atento de todos quantos acompanhavam as cerimónias, o príncipe deu mostras do seu descontentamento e aborrecimento, parecendo não gostar do som dos aviões.