Jubileu de Platina. 20 mil eventos celebram Rainha Isabel II

Várias catedrais e monumentos britânicos serão iluminadas. O mesmo acontece nos países da Commonwealth e noutros locais do mundo.

A abertura das celebrações do jubileu de platina da Rainha Isabel II não vai contar, esta quinta-feira, com os príncipes Harry e André na tradicional foto de família na varanda do Palácio de Buckingham.

O príncipe André renunciou aos títulos reais e militares, em janeiro do ano passado, na sequência de um caso de abuso sexual.



O príncipe Harry abdicou dos cargos reais, em 2020, e foi viver com a mulher, Meghan, e os filhos para os Estados Unidos.



Isabel II será acompanhada por “membros da família real que desempenham atualmente deveres públicos oficiais em nome da Rainha”, disse fonte do Palácio de Buckingham.



Apesar do seu estado frágil de saúde, que se deteriorou após a morte do marido, a rainha de Inglaterra, de 96 anos, tenciona participar nos eventos que vão assinalar o jubileu de platina.



Na mensagem para jubileu de platina, a monarca agradeceu ao povo pela organização dos 200 mil eventos destinados a celebraram a data redonda. "Muitas lembranças felizes" poderão ser criadas, disse Isabel II na sua mensagem para as celebrações.

“Obrigado a todos que estiveram envolvidos na convocação de comunidades, famílias, vizinhos e amigos para marcar o meu jubileu de platina, no Reino Unido e em toda a Commonwealth."

“Sei que muitas lembranças felizes serão criadas nessas ocasiões festivas. Continuo inspirada pela boa vontade que me foi demonstrada e espero que os próximos dias sejam uma oportunidade para refletir sobre tudo o que foi alcançado nos últimos setenta anos, enquanto olhamos para o futuro com confiança e entusiasmo”, sublinha a monarca britânica.

Foi também revelado o retrato oficial da Rainha para o evento. A fotografia foi tirada por Ranald Mackechnie, no Castelo de Windsor, no início do ano.

[notícia corrigida - mais de 20 mil eventos e não 200 mil eventos]