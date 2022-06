Dia 99. Rússia pode controlar 20% da Ucrânia, mais de 200 mil crianças levadas à força

No 99.º de guerra, o presidente da Ucrânia indica que a Rússia poderá ter conseguido o controlo de 20% do país.

O chefe de Estado ucraniano acusou ainda a Rússia de levar à força mais de 200 mil crianças.

Depois de muito dias de combate, a Rússia terá assumido controlo da cidade de Severdonetsk.

A Renascença resume os principais momentos de mais um dia de conflito.

Zelenskiy diz que forças russas controlam 20% da Ucrânia

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, admitiu esta quinta-feira numa intervenção por vídeo no parlamento do Luxemburgo, que a Rússia controla cerca de 20% do território da Ucrânia, cerca de 125.000 quilómetros quadrados.

"Hoje, cerca de 20% do nosso território está sob o controlo dos ocupantes, quase 125.000 quilómetros quadrados. É muito mais do que a área de todos os países do Benelux juntos", disse Zelensky, referindo-se ao grupo formado por Bélgica, Países Baixos e Luxemburgo.

Na mensagem distribuída pela Presidência ucraniana e citada pelas agências espanhola EFE e francesa AFP, Zelensky disse que, em comparação, as forças russas controlavam cerca de 43 mil quilómetros quadrados antes da invasão de 24 de fevereiro.

Zelenskiy referia-se à anexação russa da península da Crimeia, em 2014, quando também começou uma guerra separatista em Donetsk e Lugansk, no Donbass, com o apoio de Moscovo.