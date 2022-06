Rui Caria, um repórter português na Ucrânia. "O medo é a única coisa que nos salva"

Esteve em vários palcos, passou por várias cidades. Alguma delas o marcou mais pelo que viu e pelo que conseguiu fotografar?

É difícil quantificar essas coisas, mas há uma cidade que nos espantou, que foi Severodonetsk, onde já não há muito para se mostrar, porque já nem se consegue lá ir, eventualmente.

Nós estivemos lá no dia 17 e no dia 18 [de maio] já não se conseguia entrar. Mas nós conseguimos passar o "checkpoint" e o militar, que estava no último ponto antes da cidade, disse-nos: “jornalistas portugueses parecem kamikazes” e nós achamos graça aquilo.

Sorrimos todos e fomos em frente. E ele pediu-nos só para não irmos muito para a zona sul, porque era a mais atacada. Naturalmente, foi por aí que fomos. Estar num sítio em que as coisas estão a acontecer é diferente de ir a um sítio onde as coisas já aconteceram.

E aí, o que é que viram?

Aí vimos e sentimos e ouvimos e cheiramos. São os misseis a passar que depois nós aprendemos a perceber, se estão muito perto, se estão muito longe, é a artilharia a disparar, a que sai da Ucrânia e a que chega da Rússia. E nós conseguimos também depois diferenciar esses sons, que é o som de saída e de chegada – o in e out, como nós dizemos.

Começámos todos a ganhar uma mecânica daquele ambiente, aquele ambiente hostil que passa a ser o ambiente que nos é dado, não há outro. Por isso vivemos em hostilidade, em guerra e aprendemos a lidar com aquilo. Aprendemos a comer o peixe que nos dão na rua, enquanto se foge para cave. Depois eles vêm virar o peixe outra vez e voltam para a cave, porque vem outro míssil.

E ver isto no terreno, ver essas, essas coisas acontecerem é diferente de ver o rescaldo dessas coisas. Até então tínhamos feito muito e os jornalistas fazem muito isso em guerra, vão de manhã ver os bombardeamentos que aconteceram durante a noite. Vão ver o rescaldo daquilo que aconteceu. Vão ver os bombeiros ainda a trabalhar ou fazer alguma limpeza.

E nós naquele dia, naqueles três, quatro dias que fomos para a zona do Donbass, Kramatorsk e ali nós vimos as coisas enquanto elas aconteciam. Isso não dá para explicar muito bem sem ser mostrando com imagens e com sons e com as atitudes das pessoas. E foi muito rico em termos pessoais, para mim, foi de uma riqueza fantástica poder ir à guerra, mas sentir aquilo que as pessoas sentem, é a única maneira que eu tenho de transmitir alguma coisa e sentir com eles.

Obviamente que eu sabia que me podia vir embora a seguir, apesar de ser perigoso e até termos considerado ficar lá nessa noite, porque estava a ser difícil sair de lá, não nos íamos enfiar num carro e fazer aquela cidade toda para vir embora com os bombardeamentos a acontecer. Mas depois apanhámos um “baixa mar” de bombardeamentos e conseguimos sair.

E ainda bem, porque senão não sabemos como é que seria, porque no outro dia já era muito mais complicado estar lá. Mas estar lá e viver com as pessoas aquilo foi um pedacinho de horror, daquele horror que elas têm diariamente, no caso de Severodonetsk, desde 2014, há oito anos.