Dia 96. ONU admite segunda vaga de refugiados, jornalista francês morto em Lugansk

No 96.º dia de guerra, o chefe da missão portuguesa da Organização Mundial das Migrações (OIM), das Nações Unidas, admite à Renascença de poder vir a existir uma segunda vaga de refugiados ucranianos.

Um jornalista francês morreu esta segunda-feira em resultado de um ataque do Exército russo no Leste da Ucrânia.



Já ao final do dia, Putin abriu porta a uma colaboração com a Turquia para a livre circulação de mercadorias no mar Negro.

A Renascença resume mais um dia do conflito.

ONU admite segunda vaga de refugiados ucranianos

A hipótese de uma segunda vaga de refugiados ucranianos é real. O alerta é deixado pelo chefe da missão portuguesa da Organização Mundial das Migrações (OIM), das Nações Unidas, em entrevista à Renascença.



De acordo com Vasco Malta, se a guerra se prolongar, e face às carências que já se sentem, é possível que uma parte significativa dos oito milhões de deslocados internos - obrigados a sair das suas casas, mas ainda dentro da Ucrânia - venham a optar por deixar o país.

E se isso acontecer, Vasco Malta aconselha a Europa a definir, de uma vez por todas, um plano para acolher estas pessoas, e a passar a controlar com mais rigor quem as acolhe.