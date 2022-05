Celebrações do reinado de Isabel II marcadas pela crescente fragilidade

A crescente fragilidade da rainha Isabel II, situação que tem restringido nos últimos tempos as aparições públicas da monarca de 96 anos, irá marcar as celebrações dos 70 anos de reinado agendadas para a próxima semana.

Em jubileus anteriores, a rainha viajou pelo país, passeou de barco no rio e percorreu a capital britânica numa carruagem a cavalos, acenando e sorrindo às multidões, mas desta vez será diferente.

Embora seja expectável que a soberana se mostre aos súbditos pelo menos uma vez, na varanda do Palácio de Buckingham, na quinta-feira, o envolvimento no resto do programa do Jubileu de Platina é incerto.

Um porta-voz disse que a rainha pretendia participar nas celebrações, “mas a presença só será confirmada mais perto da data ou mesmo no próprio dia” devido aos problemas de mobilidade que tem enfrentado.

Isabel II cancelou em maio com horas de antecedência a deslocação ao parlamento para a Abertura de Estado, a qual confiou ao herdeiro, príncipe Carlos, que também já a tinha representado nas tradicionais missas de Páscoa.

Este ano já falhou outros compromissos e reduziu ao mínimo os encontros presenciais, reservados apenas a figuras de Estado. Já as visitas oficiais ao estrangeiro e até mesmo dentro do país também têm sido progressivamente delegadas a outros membros da família real, como o neto William ou o filho Eduardo, o que poderá acontecer novamente nos próximos dias.

Nos últimos dias sossegou as preocupações relacionadas com o seu estado de saúde ao participar em vários eventos públicos, incluindo na inauguração da nova linha de metro Elizabeth, onde se apresentou sorridente e animada, surgindo como uma soberana revigorada.

O jornalista e escritor britânico Omid Scobie admite que este “será o último jubileu dela, tendo em conta a idade”, o que o torna mais especial.

Este especialista em assuntos relacionados com a família real lembra que os últimos anos têm sido marcados pela morte do príncipe consorte, o príncipe Filipe, pelo afastamento do príncipe Harry e da mulher Meghan Markle e pelo escândalo sexual que envolveu um dos seus filhos, o príncipe André.