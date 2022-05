A guerra na Ucrânia e as vozes "dissonantes" na América

Kiev, recorda o analista, está a receber um significativo apoio norte-americano, 40 mil milhões de dólares, o que se traduz na maior intervenção de uma administração norte americana num conflito militar desde a segunda guerra mundial. Nesse sentido, Germano Almeida considera "haver sinais de que "Biden pode querer levar Zelensky à mesa das negociações para eventualmente ceder" nas pretensões russas no leste ucraniano. A moeda de troca estará no apoio financeiro. O efeito prático, adianta, "será o de uma vacina", e assim os americanos acreditam que "o vírus russo não atacará de forma semelhante noutros territórios". O crucial, conclui, foi o facto de a Rússia não ter tido um sucesso retumbante no início da intervenção militar na Ucrânia. Biden estará, afinal, a concordar com Kissinger.

Diferente é a análise de Sandra Fernandes para quem essa solução "resultaria no passado", lembrando a complexidade do momento que vivemos, para acrescentar que "se isso acontecer (a cedência de territórios da Ucrânia à Rússia), vamos ter imensos retrocessos sobre aquilo que tem sido a evolução no continente europeu, da própria União Europeia, dos valores liberais", acentua. "A Guerra Fria acabou e o direito internacional, os direitos humanos, o respeito pelas soberanias e a ilegalidade da alteração de fronteiras por recurso à força têm vindo a afirmar-se como princípios do funcionamento internacional", conclui.

Só o fim do conflito poderá esclarecer se prevalece o realismo ou uma visão mais idealista em que prevalecem os valores que julgamos, ainda, garantidos.