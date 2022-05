Dia 91. "Guerra vai acabar de qualquer maneira", mas depende do Ocidente e da vontade da Rússia, avisa Zelenskiy

No arranque do 91.º dia da guerra, Volodymyr Zelenskiy sinalizou, uma vez mais, a vontade de negociar o fim da guerra diretamente com Vladimir Putin, em vez do modelo de negociações que tem sido seguido, com intermediários dos dois lados do conflito.

Falando ao Fórum Económico Mundial, reunido em Davos, na Suíça, o Presidente da Ucrânia alertou, também, para o que diz ser a falta de unidade entre os países ocidentais quanto à guerra na Ucrânia.

"Existe unidade, na prática? Não parece. Existe unidade sobre a adesão da Suécia e da Finlândia à NATO? Não. Então o Ocidente está unido? Não.”, rematou Zelenskiy com uma declaração de conteúdo semelhante à proferida pelo ministro ucraniano dos Negócios Estrangeiros, também perante o Fórum Económico Mundial.

Dmitro Kuleba acusou a NATO de não fazer "absolutamente nada" pela Ucrânia ou para a resolução do conflito, ao passo que a União Europeia "toma decisões revolucionárias".

O chefe da diplomacia ucraniana lembrou que, antes da guerra, o país olhava a NATO como uma potência e a União Europeia como uma entidade que se limitava a expressar preocupação face à degradação das tensões na Ucrânia.

Os papéis parecem ter-se invertido.

Acabar com a guerra? Depende da "vontade de diferentes partes"

Aliás, regressando a Zelenskiy, o Presidente ucraniano sublinhou que o fim da guerra depende da "vontade de diferentes partes: da vontade de um Ocidente unido em termos de armamento e solidez financeira da Ucrânia e da vontade de um Ocidente unido de não ter medo de lutar contra a Rússia, de lutar esta guerra híbrida de formas diferentes, não com o seu próprio povo, acima de tudo".

Mas "também depende da vontade da Rússia, porque esta guerra vai acabar de qualquer maneira", sublinhou.