Jean-Pierre Schweitzer: "Desde que começamos a criar coisas, começamos também a reparar coisas"

No terceiro trimestre de 2022, será discutido em Bruxelas o pacote legislativo do “Direito à Reparação” de bens eletrónicos. Para Jean-Pierre Schweitzer, coordenador do Gabinete Europeu do Ambiente, “existe uma certa necessidade de uma mudança de cultura nas empresas”. “Precisam de mudar o modelo de negócio, adotando uma forma de fornecer um produto que dure muito tempo, mas que potencialmente tenha serviços associados à sua volta”, diz em entrevista à Renascença.

A única forma de alcançar uma mudança será com uma série de regras. “Precisamos de regras sobre a conceção dos produtos. Precisamos de regras para assegurar que é possível editar o software destes bens. Precisamos também de regras de concorrência para que as pequenas e grandes empresas tenham condições de competir. Precisamos de regras sobre propriedade intelectual para que as empresas não impeçam uma pessoa de reparar os seus dispositivos”, aponta.

Gostava de começar a nossa conversa com uma pergunta pessoal, se não se importa. Tem memória da última vez que reparou algo?

Estou constantemente a reparar a minha bicicleta. Já se falarmos de um aparelho eletrónico, tentei reparar há pouco tempo a minha máquina de café, uma máquina Delongui muito antiga. Na verdade, não consegui encontrar a peça que precisava. Falta-me o botão de ligar, mas a empresa não o vende. Para a continuar a utilizar, sempre que quero tirar um café, uso um alicate para a ligar. Não tem muito estilo, mas pelo menos posso tomar um café pela manhã.

De momento, há mais incentivos no mercado para comprar um novo eletrodoméstico do que o reparar. No caso de uma máquina de café, porventura é bem mais barato.

Sim. Hoje em dia, as empresas de café estão focadas na venda de cápsulas, não nas máquinas. Em muitos casos, as máquinas são quase um bónus. E as pessoas são realmente tentadas por este tipo de negócios. Mas não tenho a certeza se no final conseguem ou não um café melhor [risos].

No próximo trimestre, o pacote legislativo relativo ao "Direito à Reparação", preparado para Comissão Europeia, vai a debate. Das medidas em causa – a extensão das garantias, a obrigatoriedade de fornecimento de peças e manuais de reparação, o fim da obsolescência programada - consegue destacar a que terá maior impacto?

Penso que não devemos ter ilusões. Ainda estamos muito longe de ter um verdadeiro direito de reparação na Europa. Neste momento, as únicas regras que realmente temos são pequenas exigências impostas aos fabricantes de grandes eletrodomésticos, coisas como máquinas de lavar e frigoríficos.

Mas não diria que qualquer iniciativa individual é mais importante do que outra. Na verdade, penso que precisamos de todo o tipo de leis. O direito à reparação não é como a lei dos direitos humanos. Não bastará um único ato legislativo, precisamos de diferentes tipos de regras. Precisamos de regras sobre a conceção dos produtos. Precisamos de regras para assegurar que é possível editar o software destes bens. Precisamos também de regras de concorrência para que as pequenas e grandes empresas tenham condições de competir. Precisamos de regras sobre propriedade intelectual para que as empresas não impeçam uma pessoa de reparar os seus dispositivos.