Emilly Channell-Justice: “A Ucrânia tudo fez para merecer a União Europeia”

Acabou a resistência no último bastião de Mariuopol. Azovstal durante mais de 80 dias serviu como uma espécie de isco para as forças russas impedindo uma maior dispersão das forças do Kremlin. Nesse sentido a queda da Azovstal é uma vitória táctica da Rússia depois de uma vitória estratégica da Ucrânia?

Bem, certamente é uma perda significativa para Kiev finalmente ter de desistir de Mariupol. Mas de forma alguma eu diria que é o fim da intenção dos ucranianos em manterem a soberania na cidade e na região. A Ucrânia certamente vai pretender recuperar Mariupol.

Mas, francamente, a resistência foi um marco estratégico importante para impedir o maior avanço do Kremlin na região do Donbas. Foi a resistência em Mariupol a contribuir para impedir o cerco de Kharkiv, evitando ainda o cerco do leste da Ucrânia e das tropas ucranianas que lá se encontravam.

Nesse sentido, a enorme resistência dos soldados que lutaram no complexo Azovstal marcou uma diferença significativa, até ao momento, no balanço do desenrolar desta guerra.

Espero agora ver uma troca de prisioneiros em que os soldados ucranianos que combateram na Azovstal sejam devolvidos à Ucrânia, porque agora, é claro, estão a ser mantidos em cativeiro quando as negociações de paz estão paralisadas.

Mas, justamente, se a questão da retirada dos soldados feridos parecia ser uma espécie de progresso na frente diplomática, as palavras do presidente da Duma de que os elementos do batalhão Azov não serão trocados como prisioneiros de guerra, mas sim levados a julgamento, relembra quão complexo vai ser este processo…

Seguramente será um processo negocial muito complexo. A experiência de tudo o que vimos até agora nas negociações diz-nos que realmente não se pode confiar no lado russo. Os russos fazem todo o tipo de promessas que depois não cumprem.

Nesse sentido acho importante que o lado ucraniano se mantenha com uma forte posição negocial e que os aliados europeus de Kiev apoiem a posição ucraniana, seja ela qual for. Uma posição de Kiev que será, acredito, a que defenderá uma troca de prisioneiros envolvendo os soldados que resistiram em Mariupol durante quase três meses.

Ainda assim, sabemos que o lado russo e as redes sociais russas têm pedido todo o tipo de condenações hediondas para os soldados ucranianos que resistiram na Azovstal.

Mas, sejamos claros, esta é uma agressão russa. Esta é uma agressão russa sem precedentes. Então, é evidente, que esses soldados ucranianos devem ser tratados com absoluta dignidade e respeito, da mesma forma que o lado ucraniano está a tratar os soldados russos prisioneiros de guerra.

Como descreveria o atual momento do conflito? É um daqueles impasses em que não há interesse na paz, mas sim em alavancar no terreno posições negociais para futuras negociações?

É difícil dizer. Tudo nesta guerra tem sido bastante imprevisível. Certamente há muitas possibilidades. A posição das forças ucranianas irá permanecer, essencialmente, defensiva. Tem sido essa a tendência.

As prioridades ucranianas têm permanecido inalteradas, as mesmas, não admitindo negociar a desistência de Kiev de qualquer território, o que, de resto, não têm de fazer para desistir de quaisquer territórios.

Mas, claro, a Rússia não tem sido um interlocutor confiável nas negociações de paz e nesse sentido é necessário Kiev agir com extrema cautela nesse domínio.

Ainda receio que a Rússia esteja num vasto processo de reorganização das suas forças para recuperar algum folego militar

Sabemos que as suas forças continuam a bombardear largas faixas da Ucrânia e também os territórios que os próprios russos maioritariamente controlam no Leste.

Nesse sentido várias opções estão ainda em aberto. Sei que a cidade de Odessa começa a estar próxima do limite, enfrentando um crescente número de ataques nos últimos tempos.

E nós sabemos que uma das possibilidades que Vladimir Putin pode querer levar à prática é a de tentar criar um corredor terrestre para as forças russas em todo o sul da Ucrânia.

Esta possibilidade está certamente ainda em cima na mesa no Kremlin, mas, é verdade que a falta de sucesso das ações militares russas noutras partes da geografia ucraniana pode impedir Putin de tentar algo de muito dramático por agora.

Na Ucrânia falar russo não faz dessa pessoa russa, uma apoiante do Kremlin, uma pró-russa. Não faz nada dessa pessoa. Esse foi um grave erro de perceção de Putin