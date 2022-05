"Uma bandeira de Timor-Leste numa barraca é um país e pronto". Xanana Gusmão, 16.02.1999

Tal como hoje Volodymyr Zelenskiy recebe uma longa fila de líderes ocidentais, na Ucrânia atacada pelas tropas do Kremlin, há mais de 20 anos também Xanana Gusmão recebeu uma extensa lista de personalidades, na Indonésia, quando ainda estava em prisão-domiciliária, incluindo a secretária de Estado norte-americana Madeleine Albright.



Esperei vários dias - com outros jornalistas - por uma autorização de entrada na casa mais famosa da rua Percetakan Negara, VII, em Jacarta. Da conferência de imprensa, transformada numa animada conversa com Xanana Gusmão, guardo para sempre duas frases: "Uma bandeira de Timor-Leste numa barraca é um país e pronto" é a primeira e foi registada pelo microfone da Renascença. A segunda foi escrita no verso de uma fotografia que me foi oferecida por ele. Tenho-a agora na minha mão e leio: "O grito da vitória que você tem o dever de transmitir ao mundo".

Era já evidente o otimismo do líder máximo da resistência timorense, ainda preso. Confesso que parti para Timor, dias depois, sem tantas certezas. Ainda para mais quando, à chegada a Díli, vi um militar indonésio retirar-me o passaporte da mão e desaparecer com ele. Acabaria por mo devolver pouco depois mas, daquele intervalo de tempo marcado por alguma apreensão, recordo também um momento de esperança: um idoso aproximou-se de mim, em pleno aeroporto, e discretamente mostrou-me uma cigarreira antiga que tinha na mão. Estava impressa a bandeira de Portugal. Contou-me depois, em português, que esteve enterrada no seu jardim durante os longos anos da ocupação indonésia. Deu-me um abraço e disse estar convicto de que a resistência ia vencer.