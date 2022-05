Ramos Horta. Timor é um "oásis de tranquilidade" que luta contra a fome e a pobreza

No plano económico, são ainda muito poucas as atividades que não estão na dependência do Estado. A economia timorense vive muito da exportação do café e da agricultura de subsistência. A aposta no turismo é vista como uma das soluções para diversificar a economia do país.

"O turismo precisa de boas estradas, de bons hospitais, de infraestruturas, tudo isso é muito importante para a diversificação da nossa economia", assinala o Presidente reeleito, que assume que o facto de haver cada vez mais altos quadros "formados nas melhores universidades do mundo" torna possível que haja cada vez mais timorenses em lugares de topo, seja no Ministério das Finanças, seja no Banco Central de Timor-Leste, "onde há só funcionários timorenses".

José Ramos-Horta foi eleito pela segunda vez Presidente da República de Timor-Leste, com 62,09% dos votos, derrotando o atual chefe de Estado, Francisco Guterres Lú-Olo, numa repetição do que ocorreu em 2007, segundo o resultado final provisório.

A tomada de posse está marcada para a próxima sexta-feira, dia 20 de maio, data em que se cumprem os 20 anos da restauração da independência timorense.