Dia 84. Costa vai a Kiev ainda esta semana. Rússia estará a enfrentar dificuldades na guerra

Ainda no plano diplomático, estão formalmente apresentados os pedidos de adesão da Suécia e da Finlândia à NATO. Jens Stoltenberg aceitou a pretensão dos dois vizinhos nórdicos. Do outro lado do Atlântico, e enquanto suecos e finlandeses aguardam a tramitação do processo de entrada na Aliança Atlântica, Joe Biden assegurou que os EUA vão trabalhar com os seus candidatos a parceiros NATO em caso de uma eventual resposta agressiva da Rússia.

Em Ancara, o Presidente Erdoğan voltou a avisar que a Suécia não deve esperar uma aprovação do seu pedido de adesão à NATO, a menos que repatrie os militantes curdos, que a Turquia classifica como terroristas.

Horas depois, um porta-voz do Chefe do Estado turco referiu que a adesão da Finlândia e da Suécia só vai ser possível se ou quando forem dadas garantias claras de que a Turquia não precisa de ter preocupações acrescidas com a sua segurança nacional.

Enquanto isso, em Moscovo, o Ministério dos Negócios Estrangeiros russo anunciou a expulsão de 85 funcionários diplomáticos da França, Espanha e Itália em resposta a medidas semelhantes desses países.

Já em Kiev, a embaixada dos EUA retomou a sua atividade, quase três meses após o seu encerramento.