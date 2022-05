Dia 83. Combatentes ucranianos retirados de Azovstal, Amnistia estima mais de 10 mil crimes de guerra

Amnistia estima que Kiev terá de investigar mais de 10 mil crimes de guerra

A diretora executiva da Amnistia Internacional (AI) na Ucrânia, Oksana Pokalchuk, revelou à Lusa que as autoridades ucranianas já abriram investigações a mais de 10 mil casos de crimes durante a invasão russa.

De passagem por Lisboa, Pokalchuk mostrou-se preocupada com a real eficácia do sistema judicial ucraniano em lidar com a "enorme quantidade" de violações de direitos humanos por parte das forças russas.



A representante da AI na Ucrânia explicou que, num futuro próximo, as autoridades ucranianas terão de lidar com casos de violações, assassínios extrajudiciais e de torturas, executados por tropas russas em territórios provisoriamente ocupados no leste da Ucrânia.

Suécia e Finlândia apresentam pedido de adesão à NATO na quarta-feira

Suécia e Finlândia apresentarão o pedido de adesão à NATO na quarta-feira, em Bruxelas, anunciaram hoje, conjuntamente em Estocolmo, a primeira-ministra sueca, Magdalena Andersson, e o Presidente da Finlândia, Sauli Niinisto.