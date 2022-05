"Acho que não é possível russos e ucranianos viverem em paz nas próximas décadas"

Oksana Pokalchuk tem sido uma das principais vozes de esclarecimento e de exposição dos abusos de direitos humanos cometidos na Ucrânia, quer através da sua conta de Twitter, quer em entrevistas dadas a media internacionais. Recentemente, no Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas, apelou ao apoio para uma abordagem abrangente e ambiciosa da responsabilização a longo prazo na Ucrânia.

Em entrevista à Renascença, revela os problemas existentes na investigação de crimes de guerra, e em levar os responsáveis à justiça. Está preocupada com a chegada do Inverno, porque a situação da habitação no país é catastrófica e o frio levará ao agravamento da já problemática situação de saúde pública.

Oksana revela ainda o paradoxo entre a necessidade de preservar provas, que em muitos casos são casas destruídas, e a vontade das pessoas de começarem a reconstrução do país. Pensa que a saída de Putin não resolverá o conflito e não está otimista relativamente à possibilidade de uma paz duradoura.

Morou em Irpin durante quatro anos. Como era a cidade antes da guerra? E como é agora? Como é que as pessoas mudaram?

Antes da guerra era uma cidade muito boa para viver. Estava cheia de famílias jovens com crianças. Não era fácil encontrar um apartamento, e era mesmo um desafio encontrar uma vaga para uma criança num jardim de infância, por causa do número de famílias com filhos.

A cidade era mesmo muito agradável. Tinha muitos parques e um rio. Eu gosto de correr, por exemplo, e era um bom lugar para fazer jogging.

Era uma cidade vibrante…

Era parecida com Bucha. Tinha muitas casas construídas dentro da floresta, e era um bom lugar para viver também.

Havia muito verde à volta, mas agora a situação, claro, mudou. As estradas estão danificadas ou destruídas, e muitas casas também estão destruídas totalmente ou parcialmente.

Portanto, neste momento, é impossível viver lá. Outro grande problema é, claro, a eletricidade. Mesmo sabendo que as autoridades locais fizeram um ótimo trabalho para trazer energia, de volta, às pessoas, este ainda é um grande problema. O mesmo acontece com o abastecimento de água.

Diria que são cidades-fantasma atualmente…

Sim, podemos dizer isso. Algumas pessoas estão a voltar para casa, porque não têm outro sítio para morar. Querem muito voltar, reconstruir as suas casas, reconstruir as ruas e fazer todo o possível para ter a vida antiga de volta.