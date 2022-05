"Sanções à Rússia podem levar, inadvertidamente, a mais violações de direitos humanos” em África

E a Rússia e a Ucrânia produzem um terço do abastecimento mundial de trigo...



Pois. A Nigéria é o quarto maior importador mundial de trigo. E um quarto dessas remessas proveem da Rússia e da Ucrânia. Portanto, a guerra perturbou as importações e deixou Nigéria com o problema do aumento de preços em mãos. Ao mesmo tempo, afetou também o fornecimento de combustível.

Para a Nigéria, isto é uma contradição muito triste: é um país exportador de crude, mas importa produtos refinados de petróleo.

Aqueles que se abasteciam junto da Rússia estão a ir ter com outras fontes. Isto está a aumentar o preço dos transportes, que inclui o transporte de bens alimentares. Automaticamente, acrescenta outra camada de custo. Portanto, temos uma situação muito grave em termos de alimentação.

Temos o caso do Quénia também. O preço dos bens alimentares está a aumentar rapidamente. Está a afetar as condições de vida, de segurança alimentar. Tudo isto está a acontecer no sucedâneo da pandemia, que já tinha vindo a aumentar a vulnerabilidade de alguns agregados familiares. Com a inflação a aumentar, muitas pessoas estão a ir para a cama com fome.

Apesar de ambos os países [Nigéria e Quénia] terem um sistema de proteção social, este está ainda nos seus primórdios; é inadequado, inapto a vários níveis, e enfraquecido pela corrupção. Abrange menos pessoas do que o necessário.