Dia 76. Setúbal é caso pontual, mas "inaceitável". República Checa substitui a Rússia nos Direitos Humanos da ONU

No 76.º dia da guerra na Ucrânia, as atenções centraram-se na audição parlamentar sobre o caso dos refugiados ucranianos acolhidos em Setúbal.

Depois da Alta-Comissária para as Migrações (ACM), Sónia Pereira, ter reconhecido que só soube do pela comunicação social do envolvimento de uma associação russa, alegadamente pró-Kremlin, no acolhimento de refugiados ucranianos em Setúbal, foi a vez da ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares, Ana Catarina Mendes, ter considerado este caso “inaceitável”, embora “isolado”.

A ministra insiste que os imigrantes e as pessoas deslocadas “merecem o mesmo tratamento humanitário e humanista” e que “o acolhimento tem sido sempre considerado pelo ACM” que tem protocolos “com várias instituições de solidariedade social, autarquias e associações de imigrantes e que se pautam por valores que partilhamos no quadro da ONU, na UE ou das recomendações do Conselho da Europa”.

No entanto, segundo a Associação dos Ucranianos em Portugal, o envolvimento de associações com alegadas ligações ao regime de Moscovo é uma questão antiga e que os primeiros alertas foram feitos em 2011.

"Percebemos que ia ser difícil dentro do Alto Comissariado alterar esta situação e fizemos então a denúncia aos serviços de informação da República Portuguesa", disse o presidente dos Ucranianos em Portugal, Pavlo Sadoka, esta terça-feira no Parlamento.

Sadoka insistiu que, após o início da guerra, a associação a que preside começou a receber denúncias de "organizações que o Alto Comissariado reconhece como de ucranianos", mas que são, de facto, defensoras do regime do Presidente russo.