Representante de Zelenskiy para a Crimeia diz que a guerra só acaba com devolução dos territórios ocupados pelos russos

Tamila Tasheva pertence a uma família de tártaros da Crimeia, o povo indígena daquela península deportado por Estaline, em 1944, e que só voltou depois da “Perestroika”. Em 2014, Vladimir Putin ocupou militarmente a Crimeia e anexou de facto o território que pretende agora ligar por terra à Federação Russa, bastando neste momento a conquista de Mariupol. Para a descendente de deportados da Crimeia, ela própria deslocada no seu próprio país, a guerra começou verdadeiramente em 2014 e só termina com a devolução dos territórios ocupados do Donbass e da Crimeia.



Nasceu fora da Crimeia, depois voltou e agora voltou a sair. No fundo, assemelha-se à história recente do povo da Crimeia, sempre a sair e a regressar?

Sim, assim é. Nasci no Uzbequistão na cidade de Samarcanda. Todos os tártaros da Crimeia foram deportados em 1944 por Estaline para a Ásia Central. Assim aconteceu com o meu pai e a minha mãe, que são de Sebastopol, na Crimeia, e foram deportados da Crimeia para o Uzbequistão.

Mas antes dessa deportação, a minha família tinha sido deportada da Crimeia para campos nazis na Áustria e só depois foi para a Ásia Central. Eu nasci no Uzbequistão em 1985 e depois regressei com a minha família em 1991. Vivi na Crimeia durante muitos anos até 2007, quando me mudei para Kiev.

Então estava na Crimeia durante a Revolução Laranja?

Sim, na Crimeia e em Kiev, porque comecei o meu ativismo pelos direitos civis em 2003. E depois fui ativista na Revolução Laranja. Fizemos uma viagem muito grande da comunidade de jovens da Crimeia para Maidan.

Na sua perspetiva, o que aconteceu em 2014?

Foi uma ocupação. Na verdade, foi uma tentativa de anexação, porque não reconhecemos a anexação. De acordo com a nossa legislação ucraniana, falamos numa ocupação da Federação Russa, porque as forças militares da Federação Russa chegaram às nossas terras, terras ucranianas, com soldados russos.

Eles tomaram as nossas terras e, na verdade, fizeram o seu trabalho sempre de acordo com o mesmo método. Vieram com os seus soldados, depois perseguiram ativistas ou jornalistas, depois mataram pessoas. A Crimeia é um território de medo. Então eles fizeram um alegado “referendo”, mas nós não reconhecemos esse referendo, é claro. E na verdade nesta operação militar a Crimeia está de facto ocupada.

O que é que aconteceu com a resistência na Crimeia a essa ocupação?

Claro que temos resistentes. A última grande manifestação na Crimeia ocorreu em Simferopol, perto dos edifícios governamentais e estatais, no dia 26 de fevereiro. Considerámos que era um ‘dia de resistência’ porque os russos dizem que não temos nenhuma resistência ou oposição, mas não é verdade. Tivemos milhares de pessoas que vieram a esta praça, em Simferopol, perto do parlamento da Crimeia.

Claro que uma parte da população é pró-russa, mas a maioria das pessoas era pró-ucraniana, com bandeiras ucranianas, com bandeiras tártaras da Crimeia. Depois disso eles prenderam alguns ativistas e jornalistas ou até mataram, por exemplo, aquela que foi a primeira vítima da nossa guerra na Ucrânia, porque a guerra não começou em 24 de fevereiro de 2022. A primeira vítima foi Reshat Ametov, um ativista tártaro da Crimeia, que estava a fazer uma manifestação de protesto solitária perto dos edifícios governamentais na Crimeia. Ele desapareceu e, no espaço de uma semana ou 10 dias, foi encontrado morto. Mataram-no de maneira muito agressiva, como aconteceu a algumas pessoas na área de Bucha.